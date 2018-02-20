Директора ФБК Романа Рубанова арестовали на 10 суток за организацию несогласованной акции с помощью твита

Адвокаты Рубанова указывали, что в материалах дела указано не время совершения ретвита, а время публикации записи Навальным. Когда был сделан ретвит — до или после акции — полиция не установила.

Суд согласился с утверждением полиции, что Рубанов организовал акцию путем ретвита сообщения из твиттера Алексея Навального, в котором называлось время и место проведения мероприятия.

Симоновский районный суд Москвы признал директора ФБК Романа Рубанова виновным в организации несанкционированной акции 28 января и арестовал его на 10 суток. Текстовую трансляцию с заседания ведет «Медиазона».

«Судом установлено, что Рубанов 25 января разместил запись», — говорит судья. Таким образом он совершил правонарушение по части 2 статьи 20.2 КоАП. Вина Рубанова подтверждается доказательствами, достоверность которых не подвергается сомнению, считает она.

Рубанова задержали в аэропорту Шереметьево поздно вечером 19 февраля. По словам главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова, Рубанова обвинили в организации акций протеста 28 января, хотя он «никаких митингов не организовывал, в соцсетях ничего не писал и никого не призывал».

28 января штаб Навального провел в десятках российских городов акции протеста в поддержку «Забастовки избирателей» — кампании по бойкоту президентских выборов. В этот день по всей стране были задержаны более 370 человек, более 100 из них получили штраф или административный арест.

После акции были арестованы и некоторые соратники Навального. В частности, координаторы московского штаба Навального Николай Ляскин и Сергей Бойко получили по 15 суток ареста, пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов — восемь суток, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш — пять суток.