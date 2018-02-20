Директора ФБК Романа Рубанова арестовали на 10 суток за организацию несогласованной акции с помощью твита
Симоновский районный суд Москвы признал директора ФБК Романа Рубанова виновным в организации несанкционированной акции 28 января и арестовал его на 10 суток. Текстовую трансляцию с заседания ведет «Медиазона».
Суд согласился с утверждением полиции, что Рубанов организовал акцию путем ретвита сообщения из твиттера Алексея Навального, в котором называлось время и место проведения мероприятия.
Адвокаты Рубанова указывали, что в материалах дела указано не время совершения ретвита, а время публикации записи Навальным. Когда был сделан ретвит — до или после акции — полиция не установила.
«Судом установлено, что Рубанов 25 января разместил запись», — говорит судья. Таким образом он совершил правонарушение по части 2 статьи 20.2 КоАП. Вина Рубанова подтверждается доказательствами, достоверность которых не подвергается сомнению, считает она.