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Директора ФБК Романа Рубанова арестовали на 10 суток за организацию несогласованной акции с помощью твита

Медиазона
20:18, 20 февраля 2018
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Симоновский районный суд Москвы признал директора ФБК Романа Рубанова виновным в организации несанкционированной акции 28 января и арестовал его на 10 суток. Текстовую трансляцию с заседания ведет «Медиазона».

Суд согласился с утверждением полиции, что Рубанов организовал акцию путем ретвита сообщения из твиттера Алексея Навального, в котором называлось время и место проведения мероприятия.

Адвокаты Рубанова указывали, что в материалах дела указано не время совершения ретвита, а время публикации записи Навальным. Когда был сделан ретвит — до или после акции — полиция не установила.

«Судом установлено, что Рубанов 25 января разместил запись», — говорит судья. Таким образом он совершил правонарушение по части 2 статьи 20.2 КоАП. Вина Рубанова подтверждается доказательствами, достоверность которых не подвергается сомнению, считает она.

Медиазона
Рубанова задержали в аэропорту Шереметьево поздно вечером 19 февраля. По словам главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова, Рубанова обвинили в организации акций протеста 28 января, хотя он «никаких митингов не организовывал, в соцсетях ничего не писал и никого не призывал».
28 января штаб Навального провел в десятках российских городов акции протеста в поддержку «Забастовки избирателей» — кампании по бойкоту президентских выборов. В этот день по всей стране были задержаны более 370 человек, более 100 из них получили штраф или административный арест.
После акции были арестованы и некоторые соратники Навального. В частности, координаторы московского штаба Навального Николай Ляскин и Сергей Бойко получили по 15 суток ареста, пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов — восемь суток, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш — пять суток.

Последствия "Забастовки избирателей"

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