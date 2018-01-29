Ведущий новостей на канале Навального получил 10 суток ареста. При задержании полиция говорила, что у него в телефоне бомба

Иван Жданов
17:37, 29 января 2018
Надежный источник

Ведущий канала «Навальный Live» Дмитрий Низовцев, который 28 января был задержан в студии, когда рассказывал о митингах в поддержку «Забастовки избирателей», получил 10 суток административного ареста по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Полицейские взломали двери студии, сославшись на то, что им поступило сообщение о заложенной в здании бомбе. По словам директора ФБК Романа Рубанова, при задержании Низовцева полицейские говорили, что бомба может быть у него в телефоне.

Также по 15 суток ареста получили координаторы московского штаба Навального Николай Ляскин и Сергей Бойко, сообщает ОВД-Инфо. Оба они были задержаны 28 января перед акцией в поддержку «Забастовки избирателей» и оба получили арест по статье о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ляскин сообщил, что арестован «за твит», не уточнив, за какой именно; Бойко заявил, что его арестовали из-за съемок в видеоролике в поддержку «Забастовки избирателей».

28 января в 46 городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей», объявленной политиком Алексеем Навальным. По данным МВД, в акциях участвовали в общей сложности 4,6 тысячи человек, из них 250 были задержаны. ОВД-Инфо сообщает о 371 задержанном в разных городах страны.
Алексей Навальный объявил «Забастовку избирателей» после того, как ЦИК отказался допустить его до президентских выборов, объяснив это его непогашенной судимостью по делу «Кировлеса». Навальный считает это решение незаконным. Он безуспешно пытался опротестовать его во всех российских судебных инстанциях и теперь намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Забастовка избирателей" 28 января

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