Ведущий новостей на канале Навального получил 10 суток ареста. При задержании полиция говорила, что у него в телефоне бомба

Ведущий канала «Навальный Live» Дмитрий Низовцев, который 28 января был задержан в студии, когда рассказывал о митингах в поддержку «Забастовки избирателей», получил 10 суток административного ареста по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Полицейские взломали двери студии, сославшись на то, что им поступило сообщение о заложенной в здании бомбе. По словам директора ФБК Романа Рубанова, при задержании Низовцева полицейские говорили, что бомба может быть у него в телефоне.

Также по 15 суток ареста получили координаторы московского штаба Навального Николай Ляскин и Сергей Бойко, сообщает ОВД-Инфо. Оба они были задержаны 28 января перед акцией в поддержку «Забастовки избирателей» и оба получили арест по статье о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ляскин сообщил, что арестован «за твит», не уточнив, за какой именно; Бойко заявил, что его арестовали из-за съемок в видеоролике в поддержку «Забастовки избирателей».