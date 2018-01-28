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«Это не выборы»: первая офлайновая акция в рамках «Забастовки избирателей» Как это было. Видео
В России 28 января прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей», объявленной Алексеем Навальным. В них приняли участие жители десятков городов — от Южно-Сахалинска до Калининграда. Они призывали избирателей не ходить на президентские выборы в марте. В некоторых городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не были согласованы властями и сопровождались задержаниями. Так, в Москве был задержан Алексей Навальный. Всего, по данным «ОВД-Инфо» на 18:30 мск, по всей России были задержаны 257 человек. МВД отчиталось об акциях в 46 субъектах РФ, не став пока сообщать данные о задержанных.