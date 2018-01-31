Ведущим трансляции митингов на «Навальный Live» дали восемь и пять суток ареста

Пресс-секретаря кампании Алексея Навального Руслана Шаведдинова посадили под административный арест на восемь суток. Симоновский суд Москвы признал его виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

Через полтора часа суд арестовал на пять суток пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш по той же статье.

Шаведдинова и Ярмыш обвиняли в организации несогласованной акции с помощью записей в твиттере. Твит в аккаунте «Навальный Live», приписываемый Шаведдинову, был опубликован, когда он находился за границей. Адвокаты указывали, что из-за этого он не может быть привлечен к административной ответственности.

Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш 28 января вели на ютьюбе прямую трансляцию акций протеста в поддержку «Забастовки избирателей» на канале «Навальный Live». В это время они находились в студии за границей. 30 января их задержали в аэропорту Шереметьево, когда они возвращались в Россию.