Ведущим трансляции митингов на «Навальный Live» дали восемь и пять суток ареста

Медиазона
18:43, 31 января 2018
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Пресс-секретаря кампании Алексея Навального Руслана Шаведдинова посадили под административный арест на восемь суток. Симоновский суд Москвы признал его виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

Через полтора часа суд арестовал на пять суток пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш по той же статье.

Шаведдинова и Ярмыш обвиняли в организации несогласованной акции с помощью записей в твиттере. Твит в аккаунте «Навальный Live», приписываемый Шаведдинову, был опубликован, когда он находился за границей. Адвокаты указывали, что из-за этого он не может быть привлечен к административной ответственности.

Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш 28 января вели на ютьюбе прямую трансляцию акций протеста в поддержку «Забастовки избирателей» на канале «Навальный Live». В это время они находились в студии за границей. 30 января их задержали в аэропорту Шереметьево, когда они возвращались в Россию.

31 января также был арестован на 30 суток координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов. В штабе утверждают, что он не был организатором акции 28 января. В Липецке арестован на 20 суток сотрудник местного штаба Владислав Злобин.
Алексей Навальный, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты РФ, призывает сторонников участвовать в «Забастовке избирателей» и не голосовать на выборах. 28 января он провел в рамках этой кампании акцию протеста в десятках российских городов. По данным «ОВД-Инфо», на них были задержаны 350 человек, большинство отпустили без составления протоколов.
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