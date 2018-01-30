Ведущих «Навальный Live» задержали в аэропорту после возвращения в Россию
Ведущих эфира «Навальный Live» Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в призывах к несогласованной акции. Об этом Ярмыш написала в твиттере.
Предположительно ведут в Тверское ОВД, но это ещё не точно pic.twitter.com/HI6uURyQou— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 30, 2018
Полиция встретила их на выходе из зоны таможенного контроля, где их в течение часа досматривали. Таможенники рассказали, что им поступило распоряжение досмотреть Ярмыш и Шаведдинова.
Таможенники также досмотрели сотрудника штаба Алексея Навального Оксану Баулину.
Во время протестных акций 28 января Ярмыш и Шаведдинов в течение 14 часов вели прямую трансляцию из городов по всей России. Судя по всему, они делали это из-за рубежа.
Пытаясь найти студию «Навальный Live», московские полицейские вскрыли болгаркой три помещения в штабе Фонда борьбы с коррупцией в «Омега-Плазе». Находившегося в штабе журналиста Дмитрия Низовцева арестовали на 10 суток по статье о неподчинении полиции. В момент задержания он несколько раз просил полицейских представиться, но те ничего не отвечали. Такое же наказание получил юрист ФБК Александр Помазуев.
Всего, по данным «ОВД-Инфо», на акциях в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января в десятках российских городов задержали 350 человек. Большинство отпустили после задержания без составления протоколов. Самого Навального отпустили под обязательство о явке.