Ведущих «Навальный Live» задержали в аэропорту после возвращения в Россию

Ведущих эфира «Навальный Live» Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в призывах к несогласованной акции. Об этом Ярмыш написала в твиттере.

Предположительно ведут в Тверское ОВД, но это ещё не точно pic.twitter.com/HI6uURyQou — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 30, 2018

Полиция встретила их на выходе из зоны таможенного контроля, где их в течение часа досматривали. Таможенники рассказали, что им поступило распоряжение досмотреть Ярмыш и Шаведдинова.

Таможенники также досмотрели сотрудника штаба Алексея Навального Оксану Баулину.