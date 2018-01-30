Ведущих трансляции митингов на «Навальный Live» оставили на ночь в ОВД

Кира Ярмыш
18:12, 30 января 2018
Надежный источник

Пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш и пресс-секретаря штаба Алексея Навального Руслана Шаведдинова, задержанных в аэропорту Шереметьево 30 января, оставили на ночь в ОВД «Даниловский».

Руслана Шаведдинова обвинили в повторном нарушении правил проведения митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Киру Ярмыш, которая ранее задержана не бывала, обвинили в организации акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов 28 января вели на ютьюбе прямую трансляцию акций протеста в поддержку «Забастовки избирателей». Судя по всему, они находились за границей (в студии офиса ФБК в Москве находились ведущие новостных выпусков). 30 января их задержали в аэропорту Шереметьево.
По данным «ОВД-Инфо», на акциях в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января в десятках российских городов задержали 350 человек. Большинство отпустили после задержания без составления протоколов. Самого Навального отпустили под обязательство о явке.

Как прошли акции 28 января:

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