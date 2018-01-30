Ведущих трансляции митингов на «Навальный Live» оставили на ночь в ОВД
Пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш и пресс-секретаря штаба Алексея Навального Руслана Шаведдинова, задержанных в аэропорту Шереметьево 30 января, оставили на ночь в ОВД «Даниловский».
Руслана Шаведдинова обвинили в повторном нарушении правил проведения митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Киру Ярмыш, которая ранее задержана не бывала, обвинили в организации акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).
Формально есть все основания отпускать нас с повестками, но обида сотрудников полиции, которые сломали три двери в прямом эфире на всю страну в поисках нас оказалась сильнее чем закон.— ruslan shaveddinov (@shaveddinov) January 30, 2018
У меня 20.2 ч.2. Долго не верили, что у меня нет других административных правонарушений, утверждали, что будет часть 8. В итоге убедились, что я задержана впервые, но все равно пока оставляют на ночь в ОВД— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 30, 2018