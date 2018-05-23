Мосгорсуд подтвердил срок ареста Алексея Навального

Судья приходит даже раньше обещанного и начинает быстро читать решение — можно разобрать только отдельные слова «задержание», «Навальный» и другие.Пока судья читает, Георгий Албуров показал Навальному что-то на телефоне… В конце судья объявляет, что отказывается удовлетворять жалобу защиты на решение нижестоящей инстанции.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был задержан 5 мая на Пушкинской площади в Москве в ходе акции «Он нам не царь», приуроченной к четвертой инаугурации Владимира Путина.

На оппозиционера составили два протокола об административном правонарушении — по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка организации митинга») и по части 1 статьи 19.3 КоАП («Неповиновение полиции»). По первому административному делу он был приговорен к 30 суткам ареста, по второму — к 15 суткам. Сроки административных арестов начали отсчитываться с одной и той же даты, поэтому всего политик должен провести в спецприемнике 30 суток.

За организацию митингов 5 мая полиция привлекла к административной ответственности 28 сотрудников ФБК и членов штабов Навального. Среди прочих 30 суток ареста получили ведущий канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов и бывший координатор московского штаба Сергей Бойко.

В общей сложности на протестных акциях «Он нам не царь» по всей России были задержаны 1600 человек.