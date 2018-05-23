Мосгорсуд подтвердил срок ареста Алексея Навального
Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального, обжаловавших правомерность ареста политика на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщает «Медиазона».
Обновление. Мосгорсуд рассмотрел вторую апелляционную жалобу защиты Навального на его арест сроком 15 суток за неповиновение полиции на митинге. Апелляция также была отклонена.
Судья приходит даже раньше обещанного и начинает быстро читать решение — можно разобрать только отдельные слова «задержание», «Навальный» и другие.Пока судья читает, Георгий Албуров показал Навальному что-то на телефоне… В конце судья объявляет, что отказывается удовлетворять жалобу защиты на решение нижестоящей инстанции.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был задержан 5 мая на Пушкинской площади в Москве в ходе акции «Он нам не царь», приуроченной к четвертой инаугурации Владимира Путина.
На оппозиционера составили два протокола об административном правонарушении — по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка организации митинга») и по части 1 статьи 19.3 КоАП («Неповиновение полиции»). По первому административному делу он был приговорен к 30 суткам ареста, по второму — к 15 суткам. Сроки административных арестов начали отсчитываться с одной и той же даты, поэтому всего политик должен провести в спецприемнике 30 суток.
За организацию митингов 5 мая полиция привлекла к административной ответственности 28 сотрудников ФБК и членов штабов Навального. Среди прочих 30 суток ареста получили ведущий канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов и бывший координатор московского штаба Сергей Бойко.
В общей сложности на протестных акциях «Он нам не царь» по всей России были задержаны 1600 человек.