Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию сторонников Навального 9 сентября

Власти Москвы отказались согласовать заявку сторонников политика Алексея Навального на проведение шествия и митинга в центре Москвы 9 сентября, сообщает «Интерфакс».

Как пояснил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, проведение шествия по Тверской улице власти считают невозможным, так как там запланировано «проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования дня города».

Альтернативную площадку для митинга мэрия также предоставлять отказалась. Черников объяснил это тем, что «организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятия будет проводиться агитация», а агитация в день выборов запрещена.