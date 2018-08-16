Сотрудникам Forbes выплатили зарплату после двухнедельной задержки

Сотрудники российского Forbes начали получать зарплату за июль, сообщил «Интерфаксу» шеф-редактор издания Николай Мазурин. Он отметил, что вечером 15 августа деньги не перевели нескольким ключевым сотрудникам. Журналисты, получившие зарплату, будут должны выйти на работу 16 августа, чтобы не заработать прогул.

Зарплату сотрудникам Forbes перечислили около 16-17 часов 15 августа, сообщил директор по связям с общественностью международной медиагруппы ACMG (издает журнал) Дмитрий Озман. Он добавил, что Мазурин и исполняющий обязанности главного редактора Андрей Золотов подписали в печать сентябрьский номер журнала.

15 августа из 35 журналистов Forbes около 20 человек не вышли на работу, при этом они с задержкой сдали материалы для нового номера, сообщили «Интерфаксу» неназванные источники в редакции.