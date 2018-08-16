Сотрудникам Forbes выплатили зарплату после двухнедельной задержки

Интерфакс
06:40, 16 августа 2018
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Сотрудники российского Forbes начали получать зарплату за июль, сообщил «Интерфаксу» шеф-редактор издания Николай Мазурин. Он отметил, что вечером 15 августа деньги не перевели нескольким ключевым сотрудникам. Журналисты, получившие зарплату, будут должны выйти на работу 16 августа, чтобы не заработать прогул.

Зарплату сотрудникам Forbes перечислили около 16-17 часов 15 августа, сообщил директор по связям с общественностью международной медиагруппы ACMG (издает журнал) Дмитрий Озман. Он добавил, что Мазурин и исполняющий обязанности главного редактора Андрей Золотов подписали в печать сентябрьский номер журнала.

15 августа из 35 журналистов Forbes около 20 человек не вышли на работу, при этом они с задержкой сдали материалы для нового номера, сообщили «Интерфаксу» неназванные источники в редакции.

6 августа сотрудники Forbes начали жаловаться на задержку зарплаты. Спустя несколько дней журналисты предупредили, что по Трудовому кодексу, если зарплату задерживают 15 дней, они могут не выходить на работу на 16-й день, который пришелся на 15 августа.
В июле редакция Forbes обратилась в прокуратуру из-за исчезновения из августовского номера статьи об арестованных миллиардерах братьях Магомедовых. После этого собственник журнала Александр Федотов сменил исполняющего обязанности главреда; редакции на время ограничили доступ к сайту издания. Журналисты пожаловались в американский Forbes Media на собственника.

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