Из номера Forbes после сдачи в печать исчезла статья про миллиардеров Магомедовых. Журнал подал жалобу в прокуратуру

Редакция российского издания Forbes подала заявление в прокуратуру Москвы по факту исчезновения из августовского номера журнала статьи, посвященной бизнесу владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Как сообщают «Ведомости», 25 июля из печати был получен свежий номер Forbes, в котором не оказалось статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской. На ее месте оказался совсем другой материал, который, по утверждению руководства редакции, был помещен в печатный номер без ведома журналистов.

Исполняющий обязанности главного редактора Forbes Николай Мазурин заявил, что подмена материала является прямым нарушением закона о СМИ.

В настоящее время статья «Дела семейные» доступна в онлайн-версии Forbes.

Обновление. Представитель группы ACMG, издателя российской версии Forbes, заявил ТАСС, что статья была снята из журнала в связи с «необходимостью ее доработки по рекомендации юристов». По словам собеседника агентства, Николай Мазурин был уведомлен о рекомендации юристов и обратился в прокуратуру, чтобы выяснить, «нарушает ли запрет юридической службы Forbes российское законодательство».

В группе «Сумма» выразили удивление снятием статьи, отметив, что журналисты в процессе работы за материалом обращались за комментариями, и они были предоставлены. «Несмотря на то, что мнение авторов может не совпадать с нашим мнением, мы всегда поддерживали и будем поддерживать независимую и честную журналистику», — заявили в «Сумме».