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Из номера Forbes после сдачи в печать исчезла статья про миллиардеров Магомедовых. Журнал подал жалобу в прокуратуру

Ведомости
11:06, 26 июля 2018
Надежный источник

Редакция российского издания Forbes подала заявление в прокуратуру Москвы по факту исчезновения из августовского номера журнала статьи, посвященной бизнесу владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Как сообщают «Ведомости», 25 июля из печати был получен свежий номер Forbes, в котором не оказалось статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской. На ее месте оказался совсем другой материал, который, по утверждению руководства редакции, был помещен в печатный номер без ведома журналистов.

Исполняющий обязанности главного редактора Forbes Николай Мазурин заявил, что подмена материала является прямым нарушением закона о СМИ.

В настоящее время статья «Дела семейные» доступна в онлайн-версии Forbes.

Обновление. Представитель группы ACMG, издателя российской версии Forbes, заявил ТАСС, что статья была снята из журнала в связи с «необходимостью ее доработки по рекомендации юристов». По словам собеседника агентства, Николай Мазурин был уведомлен о рекомендации юристов и обратился в прокуратуру, чтобы выяснить, «нарушает ли запрет юридической службы Forbes российское законодательство».
В группе «Сумма» выразили удивление снятием статьи, отметив, что журналисты в процессе работы за материалом обращались за комментариями, и они были предоставлены. «Несмотря на то, что мнение авторов может не совпадать с нашим мнением, мы всегда поддерживали и будем поддерживать независимую и честную журналистику», — заявили в «Сумме».

Редакция не знает, кто отдал распоряжение о снятии статьи и как именно это произошло, говорят источники «Ведомостей». В заявлении журналисты просят установить, кто это был.

Ведомости
Миллиардеры Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в хищении 2,5 миллиарда рублей и находятся под арестом.

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