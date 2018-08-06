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Журналисты Forbes отказались сдавать материалы из-за задержки зарплаты

Открытые медиа
14:16, 6 августа 2018
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Сотрудники Forbes отказались сдавать материалы в сентябрьский номер журнала из-за задержки зарплаты. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на два источника в журнале.

По их словам, журналистам Forbes до сих пор не выплатили зарплату за июль; она должна была прийти неделю назад.

Отказываясь сдавать тексты, сотрудники пытаются оказать давление на издателя, заявил один из источников.

При этом, по его словам, владелец русской версии Forbes Александр Федотов пытается использовать задержку зарплаты, чтобы «зачистить» журнал от недовольных; по мнению источника, Федотов делает это для нового главного редактора Андрея Золотова, не имеющего опыта работы в бизнес-журналистике.

Хотя, возможно, у издателя Forbes очередной кассовый разрыв: <…> 31 июля территориальный отдел Федеральной службы судебных приставов направил [юридическому лицу издателя журнала] АО «Ас Рус Медиа» уведомление о взыскании налогов и сборов на общую сумму 93,3 миллиона рублей.

Открытые медиа
В конце июля редакция Forbes обратилась в прокуратуру из-за исчезновения из августовского номера статьи «Дела семейные» о миллиардерах Зиявудине и Магомеде Магомедовых. После этого собственник Forbes Александр Федотов сменил исполняющего обязанности главного редактора издания: вместо Николая Мазурина им стал Андрей Золотов. Редакция призвала американский Forbes Media не утверждать Золотова в должности главреда.

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