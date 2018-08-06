Журналисты Forbes отказались сдавать материалы из-за задержки зарплаты

Сотрудники Forbes отказались сдавать материалы в сентябрьский номер журнала из-за задержки зарплаты. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на два источника в журнале.

По их словам, журналистам Forbes до сих пор не выплатили зарплату за июль; она должна была прийти неделю назад.

Отказываясь сдавать тексты, сотрудники пытаются оказать давление на издателя, заявил один из источников.

При этом, по его словам, владелец русской версии Forbes Александр Федотов пытается использовать задержку зарплаты, чтобы «зачистить» журнал от недовольных; по мнению источника, Федотов делает это для нового главного редактора Андрея Золотова, не имеющего опыта работы в бизнес-журналистике.