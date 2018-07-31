Редакция российского Forbes пожаловалась на собственника в американский офис

Редакция российского Forbes направила коллективное письмо в офис американского Forbes Media, в котором попросила не утверждать в должности нового главного редактора российской версии журнала Андрея Золотова.

Как сообщает «Интерфакс», ознакомившийся с письмом, под обращением подписались 29 сотрудников российской редакции.

Журналисты просят лицензиата провести служебное расследование происходящего в журнале, указывая на то, что собственник издания — бизнесмен Александр Федотов — вмешивается в работу редакции Forbes Russia и пытается уничтожить ее независимость.

«Медуза» ранее обращалась в американский офис Forbes Media за комментариями насчет конфликта в российском издании журнала, но не получила ответа.