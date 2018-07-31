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Редакция российского Forbes пожаловалась на собственника в американский офис

Интерфакс
13:40, 31 июля 2018
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Редакция российского Forbes направила коллективное письмо в офис американского Forbes Media, в котором попросила не утверждать в должности нового главного редактора российской версии журнала Андрея Золотова.

Как сообщает «Интерфакс», ознакомившийся с письмом, под обращением подписались 29 сотрудников российской редакции.

Журналисты просят лицензиата провести служебное расследование происходящего в журнале, указывая на то, что собственник издания — бизнесмен Александр Федотов — вмешивается в работу редакции Forbes Russia и пытается уничтожить ее независимость.

«Медуза» ранее обращалась в американский офис Forbes Media за комментариями насчет конфликта в российском издании журнала, но не получила ответа.

Журнал Forbes издается в России издательским домом ACMG Александра Федотова по лицензии американской Forbes Media. Согласно правилам предоставления лицензии, кандидатура главного редактора должна быть согласована с головным офисом Forbes.
26 июля собственник Forbes Russia сменил исполняющего обязанности главного редактора издания: вместо Николая Мазурина им стал Андрей Золотов. Незадолго до этого Мазурин обратился в прокуратуру Москвы с жалобой на действия владельца, который без ведома редакции снял из августовского номера статью «Дела семейные» о миллиардерах Зиявудине и Магомеде Магомедовых.
Журналисты назвали поступок собственника нарушением закона о СМИ, а также выступили против назначения нового и. о. главного редактора. Некоторое время редакция Forbes была лишена доступа к сайту издания.

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