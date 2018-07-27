Редакция Forbes через Telegram потребовала увольнения нового главного редактора. Через несколько минут пост удалили
Редакция Forbes потребовала от владельца издания Александра Федотова прекратить давление на журналистов, а от нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Золотова — сложить свои полномочия.
Соответствующее требование было размещено в телеграм-канале Forbes. Журналисты напомнили, что с вечера 26 июля ни у кого из них нет доступа к сайту журнала.
После публикации поста шеф-редактор издания Екатерина Еременко в фейсбуке предположила, что владельцы «и к телеграм-каналу догадаются закрыть доступ». Через несколько минут пост был удален.
Сейчас и к телеграм-каналу догадаются закрыть доступ ) #ForbesRussiaОпубликовано Екатериной Еременко Пятница, 27 июля 2018 г.
Редакция Forbes 26 июля подала заявление в прокуратуру, после того как из печатной версии журнала без ведома главного редактора исчезла статья о бизнесе группы «Сумма». Владелец журнала объяснил исключение статьи возможными судебными исками от владельцев «Суммы».
Через несколько часов после этого исполняющий обязанности главного редактора Николай Мазурин был снят с должности, а сотрудникам журнала отключили возможность редактирования статей на его сайте.
Статья о группе «Сумма» «Дела семейные» до сих пор доступна в онлайн-версии Forbes.