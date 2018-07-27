Редакция Forbes через Telegram потребовала увольнения нового главного редактора. Через несколько минут пост удалили

Редакция Forbes потребовала от владельца издания Александра Федотова прекратить давление на журналистов, а от нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Золотова — сложить свои полномочия.

Соответствующее требование было размещено в телеграм-канале Forbes. Журналисты напомнили, что с вечера 26 июля ни у кого из них нет доступа к сайту журнала.

После публикации поста шеф-редактор издания Екатерина Еременко в фейсбуке предположила, что владельцы «и к телеграм-каналу догадаются закрыть доступ». Через несколько минут пост был удален.