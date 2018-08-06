Владелец российского Forbes подал два иска к бывшему главреду издания
Владелец российского Forbes Александр Федотов подал два иска к бывшему главному редактору издания Николаю Ускову, сообщил директор по связям с общественностью компании Федотова ACMG Дмитрий Озман.
В картотеке суда на момент написания заметки зарегистрирован только один иск.
В Мосгорсуд Федотовым направлено два иска — о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о разглашении коммерческой тайны, уточнил Озман, отказавшись от дальнейших комментариев.
Усков был уволен в июне 2018 года, официальной версией были прогулы. Он сам заявил, что причиной увольнения стал конфликт с Федотовым и подал иск в суд о восстановлении в должности. Исполняющим обязанности главного редактора стал Николай Мазурин.
В конце июля редакция Forbes обратилась в прокуратуру из-за исчезновения из августовского номера статьи «Дела семейные» о миллиардерах Зиявудине и Магомеде Магомедовых. После этого Федотов снял Мазурина с должности.