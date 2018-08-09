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Полиция ЦАР изъяла из отеля и машины погибших журналистов ноутбук, жесткий диск и мобильный телефон

РБК
18:39, 9 августа 2018
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Центральноафриканская полиция нашла в машине и отеле погибших российских журналистов ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон. Об этом рассказала журналистам представитель МИД РФ Мария Захарова, не уточнив, где именно была найдена каждая из вещей. Ранее сообщалось, что преступники забрали у убитых технику, деньги и документы.

Захарова также рассказала, что сотрудникам посольства России удалось встретиться с выжившим водителем. Помимо ранее сообщавшихся деталей он рассказал, что в день гибели журналисты заехали в город Дамара, где провели полтора часа, снимая и общаясь с местными жителями.

Дамара упоминалась в центральноафриканских СМИ на следующий день после убийства журналистов как место, где российские наемники якобы убили местного жителя, из-за чего начались волнения, в которых был убит один из россиян. Официально эти данные не были подтверждены.

Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин рассказал РБК, что ноутбук при себе был только у Джемаля. По инструкции журналисты каждый день должны были делать бэкап отснятого материала и хранить его на нескольких дисках​. «Оставить в отеле они должны были то, что успели снять», — говорит он. Всего у журналистов было шесть жестких дисков по 2 терабайта каждый.

РБК
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. Они приехали в республику для съемок фильма о наемниках из российской неофициальной ЧВК «Вагнер», которые, по данным СМИ, работают в этой стране.

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