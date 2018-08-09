Полиция ЦАР изъяла из отеля и машины погибших журналистов ноутбук, жесткий диск и мобильный телефон

Центральноафриканская полиция нашла в машине и отеле погибших российских журналистов ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон. Об этом рассказала журналистам представитель МИД РФ Мария Захарова, не уточнив, где именно была найдена каждая из вещей. Ранее сообщалось, что преступники забрали у убитых технику, деньги и документы.

Захарова также рассказала, что сотрудникам посольства России удалось встретиться с выжившим водителем. Помимо ранее сообщавшихся деталей он рассказал, что в день гибели журналисты заехали в город Дамара, где провели полтора часа, снимая и общаясь с местными жителями.

Дамара упоминалась в центральноафриканских СМИ на следующий день после убийства журналистов как место, где российские наемники якобы убили местного жителя, из-за чего начались волнения, в которых был убит один из россиян. Официально эти данные не были подтверждены.