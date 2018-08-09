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Расследование убийства журналистов в ЦАР профинансирует агентство ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным

RT
18:08, 9 августа 2018
Надежный источник

Расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральной Африке профинансирует агентство РИА ФАН. Об этом RT рассказал корреспондент ФАН Кирилл Романовский, который намерен присоединиться к группе расследователей.

По словам Романовского, журналисты могут отправиться в ЦАР уже в ближайшее время, хотя точные даты еще неизвестны и набор в группу еще не завершен.

РБК связывало РИА ФАН с бизнесменом Евгением Пригожиным, который также считается спонсором организации наемников ЧВК «Вагнер» — именно о присутствии ЧВК в ЦАР собирались снимать фильм погибшие журналисты.

Представители Пригожина заявили РБК, что бизнесмен не имеет интересов к военным или гражданским проектам в ЦАР и не связан с РИА ФАН.

Ранее об организации группы журналистов для расследования гибели россиян в ЦАР говорил Максим Шевченко. Идет ли речь об одной и той же группе, неясно. Отдельную группу для расследования случившегося организовал Михаил Ходорковский, который финансировал командировку погибших.
8 августа Кирилл Романовский рассказал «Медузе», что дал Александру Расторгуеву контакты своего знакомого Мартина, которого в «Центре управления расследований» потом называли «фиксером из миссии ООН». По имеющимся данным, в момент гибели россияне ехали на встречу с Мартином. Он же посоветовал им водителя, который был с ними во время убийства и выжил.

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