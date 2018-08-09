Расследование убийства журналистов в ЦАР профинансирует агентство ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным

Расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральной Африке профинансирует агентство РИА ФАН. Об этом RT рассказал корреспондент ФАН Кирилл Романовский, который намерен присоединиться к группе расследователей.

По словам Романовского, журналисты могут отправиться в ЦАР уже в ближайшее время, хотя точные даты еще неизвестны и набор в группу еще не завершен.

РБК связывало РИА ФАН с бизнесменом Евгением Пригожиным, который также считается спонсором организации наемников ЧВК «Вагнер» — именно о присутствии ЧВК в ЦАР собирались снимать фильм погибшие журналисты.

Представители Пригожина заявили РБК, что бизнесмен не имеет интересов к военным или гражданским проектам в ЦАР и не связан с РИА ФАН.