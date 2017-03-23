Империя nahnews и pohnews Что мы узнали из материала РБК о группе интернет-изданий, связанных с «фабрикой троллей»

В апрельском номере журнала РБК вышло расследование Андрея Захарова и Полины Русяевой о «фабрике медиа» — группе связанных друг с другом интернет-изданий с совокупной аудиторией более 35 миллионов пользователей в месяц (это больше, чем у «Комсомольской правды» или РИА Новости). «Холдинг», у которого нет единого юридического лица, связан с «фабрикой троллей», писавших провластные комментарии в блогах и на сайтах СМИ, а также, возможно, с бизнесменом Евгением Пригожиным. «Медуза» пересказывает главное из материала журнала РБК, который пока не опубликован в интернете.

«Холдинг» без владельца

«Медиагруппа», о которой идет речь в материале, не объединена в единое юридическое лицо — однако руководство организации, по словам собеседников РБК, использует для ее обозначения слово «холдинг», а бухгалтерия и техподдержка у всех сайтов общие. Формально разные издания связаны одними и теми же учредителями (например, компании «Новинфо» или «Невские новости»), общими руководителями и идентификаторами сервисов Google.

Главное издании «фабрики» — Федеральное агентство новостей (ФАН), посещаемость которого — 11 миллионов уникальных пользователей в месяц. Особенно журналисты ФАН специализируются на освещении событий в Сирии; источники РБК говорят, что репортерские успехи издания связаны с близостью издания к частной военной компании Дмитрия «Вагнера» Уткина.

Помимо ФАН, в «фабрику медиа» также входят сайты «Народные новости», «Экономика сегодня», «Инфореактор», «Политэксперт», «Политхаос» (pohnews.org) и еще десять изданий. Девять из них зарегистрированы как СМИ в Роскомнадзоре. Некоторые — например, «Новостное агентство Харькова» (nahnews.com) или «КиевСМИ» — посвящены преимущественно Украине.

Связи с «фабрикой троллей»

Офис ФАН ранее находился в Петербурге по адресу Савушкина, 55. Там же, как утверждалось в материале New York Times, располагалась так называемая «фабрика троллей»: агентство, которое на коммерческой основе занималось размещением комментариев в поддержку российской власти в интернете. В настоящий момент ФАН переехало в бизнес-центр «Ильич» — там же расположены редакции еще трех сайтов «фабрики медиа». При этом в здании на Савушкина расположены три издания группы.

Управляет группой изданий в «Ильиче» Алексей Никифоров — бывший глава строительной фирмы «Спецстройпроект», который объяснил РБК, что попал на новую работу по объявлению на сайте Headhunter, потому что ему «захотелось чего-то нового». Изданиями на Савушкина управляет Олег Васильев, которого связывали с «фабрикой троллей». При этом, по словам источников РБК, ключевые вопросы в изданиях решает 30-летний интернет-предприниматель Михаил Бурчик. Бурчик упоминался как «исполнительный директор» одного из юрлиц «фабрики троллей» в переписке, опубликованной хакерами из «Шалтая-Болтая». РБК Бурчик сообщил, что работает с изданиями холдинга как консультант.

Как говорят источники в холдинге, там хорошие по петербургским меркам зарплаты: «контент-менеджеры», занимающиеся переписыванием новостных заметок, получают в районе 45 тысяч рублей; шеф-редакторы (их, например, в ФАН пятеро) — 60 тысяч. При этом в ряде случаев редакторы являются еще и формальными владельцами изданий — например, собственником ФАН числится бывшая главный редактор «Народных новостей» Анна Ботнева, а «Народными новостями», в свою очередь, владеет их шеф-редактор (и жена главного редактора ФАН) Татьяна Степанова.

Посещаемость и экономика

Общее количество уникальных пользователей, заходящих за месяц на связанные друг с другом сайты, которые упомянуты в материале, к середине февраля составило, по разным данным, от 33 до более 36 миллионов. Это больше, чем у ресурсов «Комсомольской правды» или РБК. При этом в декабре 2015-го совокупная аудитория изданий, по данным Alexa Rank, не превышала 6 миллионов уникальных пользователей. При этом рекламы в изданиях «фабрики» мало, а отдельные телефоны рекламной службы указаны только на двух сайтах (причем отвечает по обоим номерам один и тот же человек).

Как предполагает РБК, дотировать издания могут компании Евгения Пригожина, ресторатора, обслуживающего госструктуры, и владельца группы «Конкорд». СМИ связывали Пригожина с «фабрикой троллей» и с ЧВК Вагнера. Директор ФАН Евгений Зубарев сказал, что не может комментировать эту информацию, а Алексей Никифоров сообщил, что работает в компании, которая «содержит себя за счет рекламы».