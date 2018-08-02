Максим Шевченко: независимая группа журналистов расследует гибель россиян в Центральной Африке

Журналист Максим Шевченко заявил, что независимая группа российских журналистов проведет собственное расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральной Африке. Из слов Шевченко в эфире «Эха Москвы» до конца не ясно, существуют ли уже какие-либо договоренности о создании этой группы.

Как следует из слов Шевченко, расследованием должна заняться «группа независимых военных журналистов, профессионалов с боевым опытом, в том числе служивших в Вооруженных силах», среди которых могут быть друзья Орхана Джемаля и других погибших.

Шевченко призвал власти России поддержать создание группы и отметил, что Михаил Ходорковский, который финансировал командировку погибших в ЦАР, «создает свою группу», в которую «уже набирают журналистов». Шевченко не уточнил, предполагается ли сотрудничество группы, о создании которой рассказал, с командой Ходорковского.

«Я хочу, чтобы это было официальное журналистское расследование. Это задача России, найти того, кто являлся заказчиком убийства», — заявил Шевченко «Интерфаксу».