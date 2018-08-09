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Российские следователи допросили водителя погибших в ЦАР журналистов

Медиазона
07:03, 9 августа 2018
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Сотрудники Следственного комитета РФ прилетели в Центральноафриканскую республику и допросили водителя Бьенвеню Ндувокама, который сопровождал съемочную группу погибших российских журналистов. Об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с ходом расследования дела об убийстве россиян.

В настоящее время водитель находится под стражей в отделе расследований Национальной жандармерии в столице ЦАР Банги. Его процессуальный статус неизвестен.

Бьенвеню Ндувокама — единственный оставшийся в живых после нападения на машину журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко 30 июля в ЦАР. По одной из версий, на россиян напали с целью ограбления. К убийству могут быть причастны боевики местной мусульманской группировки «Селека».
Журналисты прибыли в ЦАР для съемок документального фильма о российских наемниках из ЧВК «Вагнер».

Убийство россиян в ЦАР

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