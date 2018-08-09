Российские следователи допросили водителя погибших в ЦАР журналистов

Сотрудники Следственного комитета РФ прилетели в Центральноафриканскую республику и допросили водителя Бьенвеню Ндувокама, который сопровождал съемочную группу погибших российских журналистов. Об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с ходом расследования дела об убийстве россиян.

В настоящее время водитель находится под стражей в отделе расследований Национальной жандармерии в столице ЦАР Банги. Его процессуальный статус неизвестен.