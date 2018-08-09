Российские следователи допросили водителя погибших в ЦАР журналистов
Сотрудники Следственного комитета РФ прилетели в Центральноафриканскую республику и допросили водителя Бьенвеню Ндувокама, который сопровождал съемочную группу погибших российских журналистов. Об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с ходом расследования дела об убийстве россиян.
В настоящее время водитель находится под стражей в отделе расследований Национальной жандармерии в столице ЦАР Банги. Его процессуальный статус неизвестен.
Бьенвеню Ндувокама — единственный оставшийся в живых после нападения на машину журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко 30 июля в ЦАР. По одной из версий, на россиян напали с целью ограбления. К убийству могут быть причастны боевики местной мусульманской группировки «Селека».
Журналисты прибыли в ЦАР для съемок документального фильма о российских наемниках из ЧВК «Вагнер».