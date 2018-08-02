Власти ЦАР: у убитых российских журналистов забрали деньги и технику

У убитых в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко забрали деньги, технику и документы. Об этом сообщил РБК министр по вопросам СМИ и коммуникаций, пресс-секретарь правительства страны Анж Максим Казаги.

По словам Казаги, водитель, нанятый журналистами, утверждает, что автомобиль, в котором передвигались журналисты, вечером 31 июля остановили люди в тюрбанах, говоривших на арабском, и потребовали отдать им машину.

«Один из россиян пытался оказать сопротивление, но был убит на месте», — заявил собеседник РБК. Двое других, по его словам, позже умерли от ранений. Водитель получил ранение, но сумел сбежать. Тела погибших россиян были найдены на следующее утро.