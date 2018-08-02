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Власти ЦАР: у убитых российских журналистов забрали деньги и технику

РБК
11:35, 2 августа 2018
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У убитых в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко забрали деньги, технику и документы. Об этом сообщил РБК министр по вопросам СМИ и коммуникаций, пресс-секретарь правительства страны Анж Максим Казаги.

По словам Казаги, водитель, нанятый журналистами, утверждает, что автомобиль, в котором передвигались журналисты, вечером 31 июля остановили люди в тюрбанах, говоривших на арабском, и потребовали отдать им машину.

«Один из россиян пытался оказать сопротивление, но был убит на месте», — заявил собеседник РБК. Двое других, по его словам, позже умерли от ранений. Водитель получил ранение, но сумел сбежать. Тела погибших россиян были найдены на следующее утро.

На месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, «ни даже их паспортов», заявил Казаги. О том, что при журналистах не были обнаружены деньги и аппаратура, РБК рассказала и официальный представитель МИДа Мария Захарова. 

РБК
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко приехали в ЦАР для съемок фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер», которые, по некоторым данным, работают в этой стране.
Представители властей ЦАР ранее заявляли, что рассматривают ограбление как одну из основных версий нападения на журналистов.
В «Центре управления расследованиями (ЦУР)», с которым сотрудничали погибшие журналисты, рассказали, что при себе у них, кроме дорогостоящей аппаратуры, было около 8,5 тысячи долларов наличными.

Убийство российских журналистов в ЦАР

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