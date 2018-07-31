Водитель погибших в ЦАР журналистов рассказал, как на них напали из засады на трассе

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике, когда на них напали из засады на трассе в 23 километрах от города Сибю. Об этом рассказал водитель журналистов, выживший при нападении. Его слова передал мэр Сибю Анри Депеле.

Представитель президента Центральноафриканской республики сообщил, что тела погибших журналистов обнаружили военнослужащие правительственной армии.

Неназванный источник в местной полиции сообщил агентству Reuters, что у одного из погибших нашли пресс-карту, а также авиабилеты из Москвы в Касабланку и из Касабланки в Банги, столицу ЦАР.

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