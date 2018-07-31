Коллега убитых в ЦАР журналистов рассказала об их командировке. Их не пустили на базу «Вагнера» и вынудили дать взятку полицейским
Заместитель главного редактора «Центра управления расследованиями» Анастасия Горшкова рассказала «Дождю» о командировке убитых в Центральной Африке Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
29 июля, на следующий день после прибытия в ЦАР, журналисты отправились на базу в поместье Беренго, где, по данным СМИ, размещены российские наемники из ЧВК «Вагнер». Туда их не пустили, потребовав аккредитацию местного Минобороны, которую они якобы могли получить через пять дней.
В тот же день двое полицейских встретили журналистов около отеля и потребовали взятку в 100-120 долларов из-за «незаконного» использования съемочной аппаратуры. Россияне заплатили им.
На следующий день они должны были поехать на встречу с консультантом из миссии ООН («фиксером», помогающим устроить съемки) по имени Мартин — в город в 400 километрах от столицы ЦАР. Они отправились туда с водителем, которого рекомендовал Мартин. Водитель был с ними и накануне и переводил им требование полицейских о взятке.
Водитель заявил, что этот путь может занять около полутора дней из-за блокпостов и плохой дороги. С собой у журналистов были около 8,5 тысячи долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры. Они должны были выйти на связь вечером 31 июля.
Убийство российских журналистов в ЦАР
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