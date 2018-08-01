В Центральной Африке сообщили об убийстве местного жителя российскими наемниками

В центральноафриканском городе Дамара местный житель был убит , сообщает местное издание Corbeau News Centrafrique (CNC) без указания источника.

По данным издания, утром 31 июля из-за убийства в городе начались беспорядки, в ходе которых местные жители якобы убили одного россиянина. CNC отмечает, что эта информация «не подтверждена независимыми источниками».

Местные жители стали требовать, чтобы россияне покинули город; для разрешения конфликта в город приехал министр внутренних дел.

Когда именно российские наемники якобы убили жителя Дамары, в заметке не говорится; в статье про убийство в ЦАР российских журналистов сказано, что это произошло утром 31 июля. Россияне были убиты вечером накануне в окрестностях города Сибю, примерно в 100 километрах от Дамары.