В Центральной Африке сообщили об убийстве местного жителя российскими наемниками

Corbeau News Centrafrique
21:35, 31 июля 2018
Ненадежный источник

В центральноафриканском городе Дамара местный житель был убит российскими наемниками, сообщает местное издание Corbeau News Centrafrique (CNC) без указания источника.

По данным издания, утром 31 июля из-за убийства в городе начались беспорядки, в ходе которых местные жители якобы убили одного россиянина. CNC отмечает, что эта информация «не подтверждена независимыми источниками».

Местные жители стали требовать, чтобы россияне покинули город; для разрешения конфликта в город приехал министр внутренних дел.

Когда именно российские наемники якобы убили жителя Дамары, в заметке не говорится; в статье про убийство в ЦАР российских журналистов сказано, что это произошло утром 31 июля. Россияне были убиты вечером накануне в окрестностях города Сибю, примерно в 100 километрах от Дамары.

«Жители Дамары в шоке и надеются больше не видеть российских солдат в городе», — пишет CNC.

Corbeau News Centrafrique
30 июля в ЦАР были убиты военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они приехали в республику снимать репортаж про российских наемников из ЧВК «Вагнер» и были застрелены неизвестными преступниками на блокпосту.

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