Комитет Палаты представителей по разведке опубликовал доклад о «российском вмешательстве». Связей Трампа с Россией не обнаружено

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад о «российском вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году.

Заметная часть доклада заретуширована по требованию спецслужб. Члены комитета считают, что из документов было вымарано слишком много информации, отмечается в публикации. Основная часть доклада занимает около 130 страниц; еще более 100 страниц занимают приложения с копиями различных документов.

В докладе не подвергается сомнению факт российского вмешательства в выборы в США и дела других стран и международных организаций в течение последних десяти лет. В комитете считают, что США должны помочь странам Европы снизить свою экономическую зависимость от России, чтобы помешать Москве использовать ее как инструмент воздействия.

Комитет не нашел никаких доказательств связей кампании Дональда Трампа с Россией. В то же время, оба избирательных штаба, по мнению авторов доклада, совершали необдуманные действия — к примеру, окружение Трампа встречалось с россиянами, ожидая получить компромат на Хиллари Клинтон, а демократы заказали сбор информации (в том числе из российских источников), которая в итоге попала в «досье Трампа».

Члены комитета подвергли критике часть доклада американских спецслужб января 2017 года, которая касалась стратегических целей вмешательства (там утверждалось, что целью было помешать избранию Хиллари Клинтон и помочь Трампу. — прим. «Медузы»). В докладе утверждается, что главной целью кампании было «посеять рознь среди американцев».