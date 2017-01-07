Путина обвинили в прямой причастности к хакерским атакам в США. Главное

Американская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что президент России Владимир Путин лично распорядился начать хакерские атаки на компьютерные системы в США. Доклад не содержит прямых доказательств причастности Кремля к взломам и опирается на анализ поведения политиков и СМИ, а также на «различные источники». Президент США Барак Обама заявил, что «русские хотели вмешаться и вмешались» в прошедшие в 2016 году выборы, а в штабе избранного президента Дональда Трампа пообещали «агрессивно» ответить на атаки.

Американская разведка обвинила Владимира Путина в причастности к кибератакам в США во время выборов главы государства. В докладе, опубликованном управлением директора национальной разведки США, говорится, что Путин распорядился начать «кампанию по вмешательству» в президентские выборы. Ее целью был «подрыв общественного доверия к демократическому процессу в США» и дискредитация кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. В докладе говорится, что Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований «твердо уверены в этом»; Агентство национальной безопасности США выражает «умеренную уверенность» в такой версии. По мнению американской разведки, за кибератаками стоит Главное разведывательное управление Генштаба вооруженных сил России; оно якобы воспользовалось помощью хакера (или хакерской группировки) Guccifer 2.0, а полученную информацию предавало гласности с помощью сайтов WikiLeaks и DCLeaks. Guccifer 2.0 связь с Россией отрицает.

Доклад не содержит убедительных доказательств причастности Путина к кибератакам. Опубликованный документ является публичной версией секретного доклада, в которой отсутствует часть разведданных. «Многие из ключевых выводов в документе опираются на комплекс сообщений от разных источников, которые разделяют наше понимание российского поведения», — говорится в докладе. Другие выводы авторы основывают на анализе поведения лояльных Кремлю политиков, государственных медиа (в частности, телеканала Russia Today) и отдельных пользователей соцсетей — «троллей», выполнявших, по мнению американской разведки, заказ российских властей.

Доклад прокомментировали Барак Обама и избранный вице-президент США. «Я думаю, это правда, что русские собирались вмешиваться [в президентские выборы в США], и они вмешались», — заявил Обама. Он также напомнил Трампу, что они с ним находятся в одной команде. «А Владимир Путин не в нашей команде», — отметил Обама. Избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп примет «агрессивные» шаги в ответ на кибератаки, как только вступит в должность. Доклад также прокомментировали в WikiLeaks — организация заявила, что документ основан на «просмотре телевидения и чтении твиттера», имеет «плохие источники» и не подкреплен доказательствами. Российские власти официально пока никак не ответили на публикацию доклада.

О причастности России к кибератакам в США постоянно говорят с лета 2016 года, когда была взломана переписка представителей Демократической партии США. Предвыборный штаб Хиллари Клинтон, чья репутация пострадала в результате публикации писем, прямо обвинил Кремль в организации кибератак и попытках с их помощью поддержать Дональда Трампа во время президентских выборов. Трамп в ответ заявлял, что не считает российские власти ответственными за кибератаки. О возможной причастности Путина к взломам компьютерных систем в середине декабря рассказал телеканал NBC со ссылкой на источники в американской разведке. В Кремле причастность к атакам неоднократно отрицали.