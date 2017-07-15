Российский адвокат встречалась с сыном Дональда Трампа для разговора о Уильяме Браудере

Российский адвокат Наталья Весельницкая рассказала в интервью The Wall Street Journal, что встречалась с Дональдом Трампом-младшим в июне 2016 года для разговора о главе фонда Hermitage Capital Уильяме Браудере.

По словам Весельницкой, она хотела рассказать штабу Трампа, что Уильям Браудер, которого в России заочно осудили за уклонение от налогов, жертвовал средства национальному комитету Демократической партии. Эта информация ее собеседников не заинтересовала.

«Я хотела рассказать им историю, которую сама расследовала», — заявила Весельницкая. Сбором информации о Браудере адвокат занималась, по ее словам, как представитель компании , которую глава Hermitage Capital обвинял в участии в отмывании денег из РФ.

По ее словам, сын Дональда Трампа был одним из многих людей, с которыми она связывалась для разговора о Браудере и отмене .

Присутствовавший на встрече лоббист Ринат Ахметшин, которого называют бывшим сотрудником советской разведки, также занят попытками отменить «закон Магнитского», пишет газета.

В интервью Весельницкая заявила, что знакома с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и «в ходе расследования [о Браудере] делилась с ним информацией», однако, по ее словам, он не имеет отношения к ее встрече с Трампом-младшим.