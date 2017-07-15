Российский адвокат встречалась с сыном Дональда Трампа для разговора о Уильяме Браудере

Российский адвокат Наталья Весельницкая рассказала в интервью The Wall Street Journal, что встречалась с Дональдом Трампом-младшим в июне 2016 года для разговора о главе фонда Hermitage Capital Уильяме Браудере.
По словам Весельницкой, она хотела рассказать штабу Трампа, что Уильям Браудер, которого в России заочно осудили за уклонение от налогов, жертвовал средства национальному комитету Демократической партии. Эта информация ее собеседников не заинтересовала.
«Я хотела рассказать им историю, которую сама расследовала», — заявила Весельницкая. Сбором информации о Браудере адвокат занималась, по ее словам, как представитель компании , которую глава Hermitage Capital обвинял в участии в отмывании денег из РФ.
По ее словам, сын Дональда Трампа был одним из многих людей, с которыми она связывалась для разговора о Браудере и отмене .
Присутствовавший на встрече лоббист Ринат Ахметшин, которого называют бывшим сотрудником советской разведки, также занят попытками отменить «закон Магнитского», пишет газета.
В интервью Весельницкая заявила, что знакома с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и «в ходе расследования [о Браудере] делилась с ним информацией», однако, по ее словам, он не имеет отношения к ее встрече с Трампом-младшим.
О встрече Натальи Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим в июле сообщила газета The New York Times. Газета писала, что встреча была организована под предлогом, что у российской стороны якобы есть сведения, которые могут навредить Хиллари Клинтон.
Позже Трамп-младший опубликовал свою переписку с посредником в организации встречи, британцем Робом Голдстоуном. Из нее следовало, что встречу организовали по просьбе певца Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова; Агаларов-старший якобы узнал о существовании этих документов от генпрокурора РФ Юрия Чайки (в переписке он, вероятно, упомянут как «королевский прокурор»).
По словам
Трампа-младшего, встреча не привела ни к какому результату, поскольку Наталья Весельницкая в основном говорила о «списке Магнитского» и вопросах усыновления детей из России. Сама она говорила
в интервью NBC, что американцы хотели получить порачащие сведения о Хиллари Клинтон, но она ими не обладала.
Уильям Браудер — глава фонда Hermitage Capital, в 2000-е активно инвестировавшего в акции российских компаний. В России Браудер заочно осужден за мошенничество. По делу об уходе фонда Hermitage Capital от налогов был арестован юрист Сергей Магнитский, в 2009-м он умер в СИЗО. В фонде утверждают, что Магнитский раскрыл хищение из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка называл
Браудера заказчиком фильма Фонда борьбы с коррупцией про бизнес своих сыновей и их связях с криминальной бандой Цапков.