Сын Дональда Трампа встречался с «адвокатом Кремля» ради компромата на Хиллари Клинтон. При посредничестве певца Эмина Агаларова Самое важное из расследования The New York Times

Газета The New York Times опубликовала статью о встрече Дональда Трампа-младшего, сына президента США, с адвокатом из России Натальей Весельницкой. В материале говорилось (и Трамп-младший это признал), что Весельницкая предлагала обсудить некий компромат на Хиллари Клинтон. По утверждениям источников издания, встречу, на которой также присутствовал бывший глава штаба Трампа Пол Манафорт и его зять Джаред Кушнер, организовал пиарщик Роб Голдстоун — он работает с певцом Эмином Агаларовым. NYT утверждает: Трамп-младший знал, что источником компромата является Кремль. «Медуза» пересказывает ключевые моменты из расследования The New York Times.