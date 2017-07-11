Сын Дональда Трампа встречался с «адвокатом Кремля» ради компромата на Хиллари Клинтон. При посредничестве певца Эмина Агаларова Самое важное из расследования The New York Times

Газета The New York Times опубликовала статью о встрече Дональда Трампа-младшего, сына президента США, с адвокатом из России Натальей Весельницкой. В материале говорилось (и Трамп-младший это признал), что Весельницкая предлагала обсудить некий компромат на Хиллари Клинтон. По утверждениям источников издания, встречу, на которой также присутствовал бывший глава штаба Трампа Пол Манафорт и его зять Джаред Кушнер, организовал пиарщик Роб Голдстоун — он работает с певцом Эмином Агаларовым. NYT утверждает : Трамп-младший знал, что источником компромата является Кремль. «Медуза» пересказывает ключевые моменты из расследования The New York Times.

Дональд Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой 9 июня 2016 года. Встреча состоялась в Нью-Йорке, помимо сына Трампа в ней участвовал Пол Манафорт, в то время глава предвыборной кампании миллиардера, а также зять Трампа Джаред Кушнер. Сам Дональд Трамп о ней не знал, отмечает The New York Times. Дональд-младший подтвердил газете, что встреча была — перед ней ему сообщили, что у некоего российского адвоката есть сведения, которые могут навредить Хиллари Клинтон. По словам сына Трампа, в действительности оказалось, что у Весельницкой нет никаких компрометирующих материалов.

За две недели до встречи Трамп стал фактически единственным кандидатом в президенты от Республиканской партии. При этом о взломе переписки руководства Демократической партии, в причастности к которому американские спецслужбы обвиняют Кремль, известно еще не было.

Встречу организовали по просьбе певца Эмина Агаларова. О том, что у Натальи Весельницкой есть некая важная информация, касающаяся Хиллари Клинтон, Дональду Трампу-младшему рассказал британский пиарщик Роб Голдстоун. Он работает с певцом Эмином Агаларовым, сыном владельца Crocus Group Араса Агаларова. Агаларов-старший знаком с Трампами: с будущим президентом США он организовывал конкурс «Мисс Вселенная» в Москве в 2013 году, а с Трампом-младшим планировал заниматься строительством, но сделка не состоялась. Эмин Агаларов, по словам Голдстоуна, хотел оказать услугу Весельницкой (какие их связывают отношения, неизвестно) и попросил свести ее с Трампом-младшим.

Участники встречи утверждают, что никакого компромата не было. И Дональд Трамп-младший, и Роб Голдстоун говорят, что Весельницкая сначала рассуждала о незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию демократов, но не предоставила никаких доказательств. По словам Голдстоуна, которые цитирует The New York Times, она «говорила чушь», а впоследствии перешла к разговору о «списке Магнитского». Весельницкая отрицает, что речь в принципе шла о каком-либо компромате на Клинтон.

The New York Times предполагает, что содержание встречи на самом деле было другим. По данным сразу нескольких источников газеты, в письме, которое Голдстоун переслал Дональду Трампу-младшему, прямо говорилось, что российский адвокат готова предоставить некий компромат на Клинтон. Он якобы был добыт по заказу правительства России — чтобы помочь миллиардеру выиграть выборы. Были ли эти документы в итоге предоставлены Трампам, газете выяснить не удалось.