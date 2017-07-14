NBC: на встрече адвоката из России с командой Трампа присутствовал бывший советский контрразведчик

Адвоката Наталью Весельницкую на встрече с сыном Дональда Трампа сопровождал бывший сотрудник советской контрразведки, сообщает телеканал NBC.

Этот человек, имя которого NBC не раскрывает, на протяжении многих лет проживает в США, имеет двойное гражданство, занимается лоббизмом и уверяет, что давно никак не связан со спецслужбами.

Однако «некоторые представители властей» США, отмечает NBC, считают, что он все же может поддерживать связи с российской разведкой.

Обновление. Присутствовавшего на встрече лоббиста зовут Ринат Ахметшин, сообщает Associated Press. Он подтвердил агентству, что был на встрече. Ахметшин упоминался в СМИ как бывший офицер советской разведки.

Весельницкая ранее сообщала, что на встрече с членами семьи Трампа и руководителем его предвыборного штата Полом Манафортом, состоявшейся в июне, ее сопровождал некий спутник, имя которого она назвать отказалась.

Факт присутствия на встрече спутника Весельницкой подтвердил и адвокат Дональда Трампа-младшего, подчеркнув, что его клиент в тот момент ничего не знал о прошлом этого человека.