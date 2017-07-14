NBC: на встрече адвоката из России с командой Трампа присутствовал бывший советский контрразведчик

NBC News
13:03, 14 июля 2017
Требует подтверждения

Адвоката Наталью Весельницкую на встрече с сыном Дональда Трампа сопровождал бывший сотрудник советской контрразведки, сообщает телеканал NBC.

Этот человек, имя которого NBC не раскрывает, на протяжении многих лет проживает в США, имеет двойное гражданство, занимается лоббизмом и уверяет, что давно никак не связан со спецслужбами.

Однако «некоторые представители властей» США, отмечает NBC, считают, что он все же может поддерживать связи с российской разведкой.

Обновление. Присутствовавшего на встрече лоббиста зовут Ринат Ахметшин, сообщает Associated Press. Он подтвердил агентству, что был на встрече. Ахметшин упоминался в СМИ как бывший офицер советской разведки.

Весельницкая ранее сообщала, что на встрече с членами семьи Трампа и руководителем его предвыборного штата Полом Манафортом, состоявшейся в июне, ее сопровождал некий спутник, имя которого она назвать отказалась.

Факт присутствия на встрече спутника Весельницкой подтвердил и адвокат Дональда Трампа-младшего, подчеркнув, что его клиент в тот момент ничего не знал о прошлом этого человека.

Газета The New York Times в начале июля выпустила несколько статей о встрече Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Встречи, как сообщалось, организовал продюсер Роб Голдстоун по просьбе певца Эмина Агаларова — сына президента и владельца группы «Крокус» Араса Агаларова.
Трамп-младший опубликовал переписку с Голдстоуном, в которой тот сообщал, что у Агаларова якобы есть некий компромат на Хиллари Клинтон, полученный от российской Генпрокуратуры.
Агаларов-старший назвал содержание переписки «выдумками», Весельницкая заявила, что у нее «не было и не могло быть» никакого компромата на Клинтон. Встреча с Трампом-младшим, по словам адвоката, была организована для обсуждения «Закона Магнитского», в кампании по отмене которого она участвует. Связь с российскими спецслужбами Весельницкая категорически отрицает.

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