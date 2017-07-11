Дональд Трамп-младший опубликовал переписку о компромате на Хиллари Клинтон. В ней говорится, что компромат собрал генпрокурор России

Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в своем твиттере скриншоты переписки со своим знакомым Робом Голдстоуном относительно материалов, компрометирующих Хиллари Клинтон.

Как следует из переписки, Голдстоун по просьбе Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, сообщил Трампу-младшему о наличии компрометирующих документов о связи Хиллари Клинтон с Россией. В письме говорится, что о существовании материалов узнал Арас Агаларов после встречи с «королевским прокурором» России. По всей видимости, подданный Великобритании Голдстоун мог иметь в виду генерального прокурора РФ Юрия Чайку.

В письме Голдстоуна отмечается, что эти документы — часть кампании правительства России с целью помочь Трампу победить на выборах.

«Если это то, о чем я думаю, то мне это нравится», — написал в ответ Трамп-младший. Впоследствии по итогам переписки 9 июня 2016 года была организована встреча сына миллиардера, главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Трамп-младший ранее утверждал, что встреча не привела ни к какому результату, а Весельницкая в основном говорила о «списке Магнитского» и вопросах усыновления. Она сама в интервью NBC рассказала, что американцы хотели получить сведения о Клинтон, но она ими не обладала.