«Это какие-то выдумки». Агаларов о переписке Трампа про компромат на Клинтон

Президент и владелец группы «Крокус» Арас Агаларов назвал «выдумками» переписку, опубликованную сыном президента США Дональдом Трампом, в которой шла речь о компромате на кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом Агаларов заявил в интервью BFM

В опубликованной переписке между Трампом-младшим и его знакомым Робом Голдстоуном говорилось, что Арас Агаларов узнал о существовании компрометирующих Клинтон материалов на встрече с генпрокурором РФ.

Голдстоун, следует из переписки, связался с Трампом-младшим по просьбе сына Араса Агаларова, певца Эмина. По итогам переписки, как утверждается, была организована встреча членов семьи Трампа, руководителям его предвыборного штата Пола Манафорта с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Арас Агаларов, отвечая на вопрос BFM, заявил, что не знаком ни с Трампом-младшим, ни Робом Голдстоуном. При этом глава «Крокуса» заявил, что его сын познакомился с Трампом-младшим во время проведения конкурса «Мисс Вселенная» в России, а Голдстоун, по словам Агаларова, некоторое время работал с Эмином в качестве менеджера.

Наталья Весельницкая, в свою очередь, также категорически отрицает, что на ее встрече с сыном, зятем и главой избирательного штаба будущего президента США обсуждался компромат на Клинтон. Весельницкая, сообщает The Washinghton Post, заявила в интервью телеканалу NBC, что на встрече речь шла о «Законе Магнитского». Весельницкая участвует в кампании по его отмене, в частности, организуя показы фильма о Магнитском в Европарламенте и Конгрессе США.

«Никакого компромата у меня не было и не могло быть», — сказала Весельницкая. Она предположила, что «компромат из Кремля» мог придумать Голдстоун, чтобы прибавить себе значимости в глазах Трампа-младшего и его семьи.

Весельницкая также подчеркнула, что является «обычным человеком» и не получала «никаких заданий от Кремля или приказов от правительства».