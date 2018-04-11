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На Reddit обнаружили 944 аккаунта «фабрики троллей». У одного из них нашли «порно» с Хиллари Клинтон

Reddit
07:35, 11 апреля 2018
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Руководство сайта Reddit выявило 944 аккаунта, подозреваемых в связях с российским «Агентством интернет-исследований», которое принято называть «фабрикой троллей». Об этом сообщил основатель и исполнительный директор сайта Стив Хаффман.

По его словам, первые 145 подозрительных профилей были обнаружены и заблокированы еще в 2015 году до выборов президента США. Ни один из 944 аккаунтов не публиковал рекламу на Reddit и не оказал видимого влияния на пользователей сайта, в том числе в части манипуляций в ходе избирательной кампании, добавил Хаффман.

Список всех аккаунтов, связанных с «фабрикой троллей», опубликован на Reddit. Некоторое время они будут доступны на сайте, чтобы пользователи и модераторы могли проверить историю их сообщений, после чего руководство Reddit удалит аккаунты и весь опубликованный ими контент.

Тем временем NBC News сообщает, что в аккаунте самого популярного пользователя «фабрики троллей» на Reddit с ником Rubinjer было обнаружено фейковое порнографическое gif-видео с участием бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Впоследствии оно было опубликовано еще на нескольких платформах. Например, на сайте Pornhub его посмотрели более 250 тысяч раз.

В феврале 2018 года министерство юстиции США официально предъявило обвинения 13 сотрудникам российского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Среди обвиняемых — гендиректор агентства Евгений Пригожин, которого в СМИ называют «поваром Путина» и спонсором воюющей в Сирии частной военной компании.
По данным американских властей, сотрудники «Агентства интернет-исследований» пытались манипулировать общественным мнением, массово создавая в соцсетях под фейковыми именами группы и посты в поддержку Дональда Трампа и против Хиллари Клинтон.
О выявленных и впоследствии удаленных аккаунтах «фабрики троллей» неоднократно отчитывались руководства Facebook и Twitter.

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