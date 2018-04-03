В США вынесен первый приговор в рамках «российского расследования»: зятя миллиардера Германа Хана посадили на 30 дней
В США суд приговорил к 30 дням тюрьмы юриста Алекса ван дер Цвана, зятя российского миллиардера Германа Хана. Он признал себя виновным в даче ложных показаниям агентам ФБР.
Это первый приговор, вынесенный в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы в США.
Ван дер Цвана также оштрафовали на 20 тысяч долларов.
Защита ван дер Цвана просила не назначать ему лишение свободы, поскольку его жена находится на шестом месяце беременности. Прокурор заявил, что не возражает против наказания, которое позволит подсудимому вернуться к семье до рождения ребенка.
Ван дер Цван обратился к судье со словами: «Я поступил неправильно. Я извиняюсь перед судом, моей женой и моей семьей» (англ. яз.).