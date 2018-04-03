В США вынесен первый приговор в рамках «российского расследования»: зятя миллиардера Германа Хана посадили на 30 дней

Защита ван дер Цвана просила не назначать ему лишение свободы, поскольку его жена находится на шестом месяце беременности. Прокурор заявил, что не возражает против наказания, которое позволит подсудимому вернуться к семье до рождения ребенка.

Ван дер Цвана также оштрафовали на 20 тысяч долларов.

Это первый приговор, вынесенный в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы в США.

В США суд приговорил к 30 дням тюрьмы юриста Алекса ван дер Цвана, зятя российского миллиардера . Он признал себя виновным в даче ложных показаниям агентам ФБР.

Ван дер Цван обратился к судье со словами: «Я поступил неправильно. Я извиняюсь перед судом, моей женой и моей семьей» (англ. яз.).

Алекс ван дер Цван работал в юридической фирме, которая в 2012 году по заказу Минюста Украины подготовила доклад с одобрением уголовного преследования Юлии Тимошенко. Создание доклада лоббировали будущий глава кампании Трампа Пол Манафорт и Рик Гейтс, которым предъявлены обвинения в рамках «российского расследования».

В 2017 году ФБР допрашивало Ван дер Цвана. Как утверждается, он соврал агентам о своих контактах с Гейтсом и об удалении своей переписки.

Обвинения, выдвинутые в адрес Манафорта и Гейтса, не связаны напрямую с предполагаемым вмешательством России в выборы, а касаются их лоббистской деятельности в пользу украинской «Партии регионов».