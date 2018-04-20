Демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks
Национальный комитет Демократической партии США подал в суд на правительство России, проект WikiLeaks и президентскую кампанию Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.
По мнению истцов, руководители предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией и ГРУ с целью навредить кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон и помочь победить Трампу. Для этого был организован взлом компьютерных сетей комитета, а полученные данные были распространены с помощью WikiLeaks.
В число ответчиков со стороны кампании Трампа входят его сын Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, а также глава штаба Пол Манафорт и его заместитель Рик Гейтс, которым были предъявлены обвинения в рамках «российского расследования» в связи с их лоббистской деятельностью.
The Washington Post отмечает, что демократы могут столкнуться со сложностями при попытке засудить Россию, поскольку иностранные государства обладают иммунитетом от преследования в американских судах. Истцы считают, что в этом случае Россия не должна быть защищена из-за взлома серверов, которые являются частной собственностью комитета партии.
Истцы требуют компенсации за ущерб, который взлом нанес Демократической партии. В частности, по утверждению демократов, комитет не смог нормально функционировать и собирать пожертвования из-за притеснений и угроз сотрудникам.
В иске утверждается, что российская хакерская кампания в сочетании с контактами людей из окружения Трампа с Россией и публичной поддержке взломов его штабом являются незаконным сговором с целью вмешаться в выборы, который серьезно навредил Демократической партии (англ. яз.).