Демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks

The Washington Post
15:54, 20 апреля 2018
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Национальный комитет Демократической партии США подал в суд на правительство России, проект WikiLeaks и президентскую кампанию Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

По мнению истцов, руководители предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией и ГРУ с целью навредить кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон и помочь победить Трампу. Для этого был организован взлом компьютерных сетей комитета, а полученные данные были распространены с помощью WikiLeaks.

В число ответчиков со стороны кампании Трампа входят его сын Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, а также глава штаба Пол Манафорт и его заместитель Рик Гейтс, которым были предъявлены обвинения в рамках «российского расследования» в связи с их лоббистской деятельностью.

The Washington Post отмечает, что демократы могут столкнуться со сложностями при попытке засудить Россию, поскольку иностранные государства обладают иммунитетом от преследования в американских судах. Истцы считают, что в этом случае Россия не должна быть защищена из-за взлома серверов, которые являются частной собственностью комитета партии.

Истцы требуют компенсации за ущерб, который взлом нанес Демократической партии. В частности, по утверждению демократов, комитет не смог нормально функционировать и собирать пожертвования из-за притеснений и угроз сотрудникам.

В иске утверждается, что российская хакерская кампания в сочетании с контактами людей из окружения Трампа с Россией и публичной поддержке взломов его штабом являются незаконным сговором с целью вмешаться в выборы, который серьезно навредил Демократической партии (англ. яз.).

The Washington Post
Во время президентской кампании в США национальный комитет Демократической партии подвергся нескольким кибератакам. Похищенные хакерами массивы документов, в том числе компрометирующего содержания, были опубликованы проектом WikiLeaks.
Американские спецслужбы обвиняют во взломе хакеров, связанных с российскими спецслужбами ГРУ и ФСБ. Компании, занимающиеся кибербезопасностью, связывают эти группировки со многими другими кибератаками на западные органы власти и международные организации.
В США считают, что взлом был частью кампании по вмешательству в выборах, которая заключалась в кибератаках и пропаганде. Власти России категорически отрицают вмешательство в американские выборы.
С пропагандистскими действиями России в США связывают, в частности, российское «Агентство интернет-исследований» («фабрику троллей»), сотрудники которого писали от имени американцев посты, сеющие рознь в обществе. В феврале 13 россиянам в США заочно было предъявлено обвинение.
В США идут расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы и связей России с кампанией Трампа. Пока том, что были найдены доказательства договоренностей между его штабом и представителями России, не сообщалось.

«Российское вмешательство» в выборы

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