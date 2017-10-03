истории
Facebook закрыл группы, при помощи которых Россия влияла на американскую политику. Что там было?
Социальная сеть Facebook отчиталась перед конгрессом США о рекламных объявлениях, которые были размещены из России во время президентской кампании в Америке. Как следует из отчета, платные посты заметили примерно десять миллионов человек в США. По данным американских СМИ, группы, которые Россия могла использовать для влияния на исход президентской гонки, не были связаны с выборами напрямую. Там публиковались посты на темы, вызывающие полемику: права ЛГБТ, иммиграция, оборот оружия. Сейчас эти группы заблокированы. Вот что в них публиковали.
Техас наш
Группа Heart of Texas насчитывала более 225 тысяч подписчиков (по данным на лето 2016 года). В ней в основном публиковались «патриотические» картинки.
Но были там и призывы отделиться от США.
И выступления против ужесточения контроля за оборотом оружия.
Американские журналисты обращают внимание, что на картинках в группе были ошибки, которые выдают, что английский не родной язык для авторов. Например, на картинке ниже вместо «how do you think» лучше было бы сказать «what do you think».
Право на оружие
В группе Defend the 2nd («Защищай вторую», имеется в виду вторая поправка к Конституции США) продвигалась идея о том, что нельзя контролировать оружие еще жестче — за что, в частности, выступал Барак Обама. Сколько было подписчиков у группы, неизвестно.
Границы на замке
Группа Secured Borders была посвящена антииммиграционной политике. Найти посты, которые там публиковались во время президентской гонки, нельзя, но о их содержании можно судить по тем, что были размещены недавно.
А еще?
Сколько всего групп было задействовано в кампании, неизвестно. Facebook отчитался о трех тысячах платных объявлений, но это не значит, что групп было столько же. NYT пишет, что администраторы из России вели группы про права ЛГБТ и даже про щенков, но как через эти группы можно было повлиять на американскую политику, в материале не указывается. NYT связывает все группы с «фабрикой троллей» — российской компанией, которая занимается продвижением точки зрения российских властей в интернете. По данным российских журналистов, ее финансирует бизнесмен Евгений Пригожин.
1 ноября в палате представителей пройдут слушания по поводу вмешательства России в американскую политику. На них выступят представители Facebook, Twitter (эта сеть нашла аккаунты, связанные с упомянутыми страницами в фейсбуке) и Google, который также решил сотрудничать с властями в этом вопросе.