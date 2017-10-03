Facebook закрыл группы, при помощи которых Россия влияла на американскую политику. Что там было?

Картинка из инстаграма, которая, по данным NYT, использовалась и в фейсбуке. «Зачем мне пистолет? Затем, что моей семье проще вытащить меня из тюрьмы, чем с кладбища». Перед словом cemetery не хватает артикля. NYT пишет, что это типичная ошибка для русскоговорящих