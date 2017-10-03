Facebook отчитался перед Конгрессом о российской рекламе на выборах в США. Ее увидели 10 миллионов человек

Facebook Newsroom
07:13, 3 октября 2017
Надежный источник

Компания Facebook передала Конгрессу подробный отчет о политически мотивированных рекламных объявлениях, которые размещали из России во время выборов президента США. Пресс-служба Facebook утверждает, что в общей сложности эти объявления увидели около 10 миллионов человек в США.

Как ранее сообщалось, всего социальная сеть нашла около трех тысяч таких объявлений. В основном они касались социальных, политических и расовых вопросов — от прав ЛГБТ и до иммиграционного законодательства и контроля за оборотом оружия. Часть объявлений рекламировали страницы в фейсбуке, в которых, как ранее сообщалось, распространялись политические мемы, а также призывы выйти на те или иные акции протеста.

44% просмотров этих объявлений были зафиксированы до дня выборов 8 ноября 2016 года, остальные 56% — после выборов.

Все объявления были таргетированными, то есть нацеленными на конкретные демографические группы людей с определенными интересами. Около четверти объявлений в силу особенностей системы показа рекламы фейсбука никто не увидел.

В Facebook отмечают, что не могли выявить подозрительные рекламные объявления сразу, поскольку в социальной сети размещается слишком много рекламы, и проверить ее всю не представляется возможным. Социальная сеть также отмечает, что многие из этих объявлений никаких правил Facebook не нарушали. Часть из них были оплачены в рублях, однако многие легитимные рекламодатели расплачиваются с социальной сетью в российской валюте, и один только этот факт не может быть поводом для подозрений.

Выборы 2016 года в США стали первыми, когда появились доказательства попыток иностранных сил с помощью интернета повлиять на поведение избирателей. Мы понимаем все больше о том, как использовался для этого наш сервис, и продолжим расследование, чтобы выяснить все, что возможно (англ. яз.).

Facebook Newsroom
Facebook в начале сентября 2017 года объявил о выявлении 470 фейковых аккаунтов и страниц, с которых распространялась политическая реклама перед выборами в США. Как установили в социальной сети, ответственными за размещение рекламы и создание рекламы были сотрудники так называемой российской «фабрики троллей» — так называют «Агентство интернет-исследований», которе занимается публикацией фейковых постов в социальных сетях нужной направленности, как правило политической.
В США ведется масштабное расследование вмешательства России в выборы. Американские спецслужбы считают, что российские хакеры, действовавшие по заданию Кремля, получили доступ к переписке политиков-демократов и выложили ее перед выборами, чтобы помочь победе Дональда Трампа.
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