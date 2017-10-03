Facebook отчитался перед Конгрессом о российской рекламе на выборах в США. Ее увидели 10 миллионов человек
Компания Facebook передала Конгрессу подробный отчет о политически мотивированных рекламных объявлениях, которые размещали из России во время выборов президента США. Пресс-служба Facebook утверждает, что в общей сложности эти объявления увидели около 10 миллионов человек в США.
Как ранее сообщалось, всего социальная сеть нашла около трех тысяч таких объявлений. В основном они касались социальных, политических и расовых вопросов — от прав ЛГБТ и до иммиграционного законодательства и контроля за оборотом оружия. Часть объявлений рекламировали страницы в фейсбуке, в которых, как ранее сообщалось, распространялись политические мемы, а также призывы выйти на те или иные акции протеста.
44% просмотров этих объявлений были зафиксированы до дня выборов 8 ноября 2016 года, остальные 56% — после выборов.
Все объявления были таргетированными, то есть нацеленными на конкретные демографические группы людей с определенными интересами. Около четверти объявлений в силу особенностей системы показа рекламы фейсбука никто не увидел.
В Facebook отмечают, что не могли выявить подозрительные рекламные объявления сразу, поскольку в социальной сети размещается слишком много рекламы, и проверить ее всю не представляется возможным. Социальная сеть также отмечает, что многие из этих объявлений никаких правил Facebook не нарушали. Часть из них были оплачены в рублях, однако многие легитимные рекламодатели расплачиваются с социальной сетью в российской валюте, и один только этот факт не может быть поводом для подозрений.
Выборы 2016 года в США стали первыми, когда появились доказательства попыток иностранных сил с помощью интернета повлиять на поведение избирателей. Мы понимаем все больше о том, как использовался для этого наш сервис, и продолжим расследование, чтобы выяснить все, что возможно (англ. яз.).