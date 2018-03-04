«Они не представляли российское государство». Путин — об обвиняемых во вмешательстве в американские выборы
Президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы США, «не представляли российское государство».
«Я знаю, что они не представляли российское государство и российские власти. А что они делали конкретно, я понятия не имею», — заявил Путин в интервью NBC News, очередной отрывок из которого канал опубликовал 4 марта.
Он также отметил, что Россия не экстрадирует в США россиян, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы (это запрещает Конституция РФ).
«Россия вообще никогда не выдает своих граждан кому-либо, так же, как и США», — сказал Путин.
В феврале Минюст США обвинил 13 россиян во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В числе обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин и несколько сотрудников «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей».
По версии американских властей, эти люди в соцсетях выдавали себя за граждан США и от их имен управляли страницами и группами, ориентированными на американскую аудиторию. Минюст заявил, что их целью было «посеять раздор в обществе накануне президентских выборов 2016 года».
Российские власти считают, что Вашингтон не предоставил доказательств причастности Кремля и граждан России к вмешательству в американские выборы.