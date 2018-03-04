Президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы США, «не представляли российское государство».

«Я знаю, что они не представляли российское государство и российские власти. А что они делали конкретно, я понятия не имею», — заявил Путин в интервью NBC News, очередной отрывок из которого канал опубликовал 4 марта.

Он также отметил, что Россия не экстрадирует в США россиян, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы (это запрещает Конституция РФ).