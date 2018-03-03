Президент России Владимир Путин в интервью американской журналистке Мегин Келли заявил, что США должны направить в Генпрокуратуру РФ официальный запрос по поводу 13 россиян, которым предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы американского президента.

Он отметил, что Россия не может подвергнуть их уголовному преследованию, если они не нарушили российских законов.

«Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте нам материалы», — заявил Путин. Путин подчеркнул, что США должны действовать «по официальным каналам, а не с помощью средств массовой информации или ругани в Конгрессе».