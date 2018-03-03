«Я должен посмотреть, что они сделали, дайте нам материалы». Путин в интервью NBC — об обвинениях россиянам из «фабрики троллей»

NBC News
06:53, 3 марта 2018
Надежный источник

Президент России Владимир Путин в интервью американской журналистке Мегин Келли заявил, что США должны направить в Генпрокуратуру РФ официальный запрос по поводу 13 россиян, которым предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы американского президента.

Он отметил, что Россия не может подвергнуть их уголовному преследованию, если они не нарушили российских законов.

«Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте нам материалы», — заявил Путин. Путин подчеркнул, что США должны действовать «по официальным каналам, а не с помощью средств массовой информации или ругани в Конгрессе».

В середине февраля в США были предъявлены обвинения 13 россиянам по делу о вмешательстве в выборы президента США. Обвинения связаны с деятельностью «фабрики троллей», сотрудники которой выдавали себя за американцев и писали в соцсетях об американской политике — по мнению обвинения, чтобы «посеять рознь» в обществе.
Одним из тех, кому были предъявлены обвинения, стал бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина». С ним связывают не только работу «Агентства интернет-исследований» («фабрики троллей»), но и деятельность ЧВК «Вагнер», которая отправляет российских наемников воевать в Сирию.
Россия отрицает вмешательство в выборы президента США.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Сборник

Наши партнерские материалы