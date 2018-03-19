Собчак передала Путину список политзаключенных
Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак передала действующему главе государства и победителю выборов Владимиру Путину список из 16 человек, которых она считает политзаключенными. Об этом сообщила ее доверенное лицо, политтехнолог Марина Литвинович.
«Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть», — написала Литвинович в фейсбуке.
В список вошли:
- фигуранты «дела 26 марта» Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Алексей Политиков, Александр Шпаков;
- Олег Навальный, осужденный по делу «Ив Роше»;
- Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные по обвинению в терроризме;
- 76-летний сотрудник ЦНИИмаш Владимир Лапыгин и авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные за госизмену;
- журналист РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов, осужденные по делу о референдуме «За ответственную власть»;
- бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение за убийство;
- блогер из Томска Вадим Тюменцев, осужденный за публикацию роликов в интернете;
- активист «Другой России» Юрий Староверов, осужденный за применение насилия к полицейскому во время акции в Нижнем Новгороде;
- активист Сергей Мохнаткин, осужденный по нескольким уголовным делам;
- член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье о хранении наркотиков.
По словам Литвинович, в том, чтобы передать Путину список и «потребовать освободить» этих людей, и был главный смысл встречи Собчак с ним.
Другой бывший кандидат в президенты Борис Титов, в свою очередь, передал Путину «полную версию» списка предпринимателей, которые скрываются в Лондоне от уголовного преследования в России, но, по его словам, хотят вернуться.
В числе прочих кандидатов встретился сегодня с Путиным. Владимир Владимирович произнес фразу "Не должно быть ситуации в...Опубликовано Boris Titov 19 марта 2018 г.