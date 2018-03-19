Собчак передала Путину список политзаключенных 

Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак передала действующему главе государства и победителю выборов Владимиру Путину список из 16 человек, которых она считает политзаключенными. Об этом сообщила ее доверенное лицо, политтехнолог Марина Литвинович.

«Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть», — написала Литвинович в фейсбуке.

В список вошли:

По словам Литвинович, в том, чтобы передать Путину список и «потребовать освободить» этих людей, и был главный смысл встречи Собчак с ним.

Другой бывший кандидат в президенты Борис Титов, в свою очередь, передал Путину «полную версию» списка предпринимателей, которые скрываются в Лондоне от уголовного преследования в России, но, по его словам, хотят вернуться.