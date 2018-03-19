Собчак передала Путину список политзаключенных 

Марина Литвинович
16:59, 19 марта 2018
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Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак передала действующему главе государства и победителю выборов Владимиру Путину список из 16 человек, которых она считает политзаключенными. Об этом сообщила ее доверенное лицо, политтехнолог Марина Литвинович.

«Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть», — написала Литвинович в фейсбуке.

В список вошли:

  • фигуранты «дела 26 марта» Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Алексей Политиков, Александр Шпаков;
  • Олег Навальный, осужденный по делу «Ив Роше»;
  • Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные по обвинению в терроризме;
  • 76-летний сотрудник ЦНИИмаш Владимир Лапыгин и авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные за госизмену;
  • журналист РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов, осужденные по делу о референдуме «За ответственную власть»;
  • бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение за убийство;
  • блогер из Томска Вадим Тюменцев, осужденный за публикацию роликов в интернете;
  • активист «Другой России» Юрий Староверов, осужденный за применение насилия к полицейскому во время акции в Нижнем Новгороде;
  • активист Сергей Мохнаткин, осужденный по нескольким уголовным делам;
  • член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье о хранении наркотиков.

По словам Литвинович, в том, чтобы передать Путину список и «потребовать освободить» этих людей, и был главный смысл встречи Собчак с ним.

Другой бывший кандидат в президенты Борис Титов, в свою очередь, передал Путину «полную версию» списка предпринимателей, которые скрываются в Лондоне от уголовного преследования в России, но, по его словам, хотят вернуться.

Владимир Путин победил на прошедших 18 марта выборах президента России, набрав более 76% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,8% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,6%. Остальные кандидаты набрали меньше двух процентов голосов. Ксению Собчак поддержали 1,67% избирателей.
На следующий день после выборов Владимир Путин встретился с остальными кандидатами.
В числе прочих кандидатов встретился сегодня с Путиным. Владимир Владимирович произнес фразу "Не должно быть ситуации в...
Опубликовано Boris Titov 19 марта 2018 г.

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