Сергею Мохнаткину дали два года за дезорганизацию работы колонии

Сергей Мохнаткин приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии. Об этом сообщила его подруга Татьяна Пашкевич. «Он еле стоял, тремор в ногах сильный, хотя шел уверенно», — написала Пашкевич в фейсбуке.

Уголовное дело о дезорганизации работы колонии было заведено из-за того, что Сергей Мохнаткин якобы оказал сопротивление охранникам и ударил одного из них. Сам заключенный утверждает, что это его избили в колонии, причем он получил травму позвоночника.

В июне 2016 года Мохнаткину дали 11 месяцев лишения свободы за оскорбление представителя власти. Поводом для дела послужил его конфликт c начальником отряда колонии.

В декабре 2014 года Мохнаткин получил 4,5 года колонии за нападение на сотрудников полиции во время акции 31 декабря 2013 года. В 2010 году Мохнаткин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы по такому же обвинению.