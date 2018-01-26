Из камеры Олега Навального убрали стол. Розетку забетонировали, табуретку прибили к полу

Олег Навальный написал жалобу на замначальника управления ФСИН по Орловской области Василия Михайленко, который, по его словам, давал сотрудникам исправительной колонии № 5 незаконные указания.

По словам Навального, Михайленко велел прибить к полу в его камере табурет и тумбочку (в разных углах), забетонировать розетку, а также забрать почти все средства для рисования и убрать из камеры стол.

Из-за отсутствия работающей розетки Навальный не смог бриться и кипятить воду в камере, следует из его заявления.

Заявления направлены главе ФСИН, в управление собственной безопасности областного управления ФСИН, в областное управление СК РФ и местную Общественную наблюдательную комиссию.