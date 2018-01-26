Из камеры Олега Навального убрали стол. Розетку забетонировали, табуретку прибили к полу

Олег Навальный
16:46, 26 января 2018
Надежный источник

Олег Навальный написал жалобу на замначальника управления ФСИН по Орловской области Василия Михайленко, который, по его словам, давал сотрудникам исправительной колонии № 5 незаконные указания.

По словам Навального, Михайленко велел прибить к полу в его камере табурет и тумбочку (в разных углах), забетонировать розетку, а также забрать почти все средства для рисования и убрать из камеры стол.

Из-за отсутствия работающей розетки Навальный не смог бриться и кипятить воду в камере, следует из его заявления.

Заявления направлены главе ФСИН, в управление собственной безопасности областного управления ФСИН, в областное управление СК РФ и местную Общественную наблюдательную комиссию.

Прибили к полу мою табуретку и тумбочку (в разных углах камеры — видимо, чтобы было удобней писать письма); замуровали в бетоне электрическую розетку (теперь очень удобно бриться и кипятить воду); <…> отобрали все книги, так как, по их мнению, количество, предусмотренное правилами внутреннего распорядка — это слишком много; угрожают отправить меня вместо свиданий с родственниками в ШИЗО.

Олег Навальный
Олег Навальный отбывает срок по делу о мошенничестве при заключении контрактов на перевозку с компанией «Ив Роше». В конце 2014 года его приговорили к 3,5 года лишения свободы; его брата Алексея Навального приговорили к такому же наказанию условно.
Олег Навальный неоднократно подавал на УДО, но ему отказывали из-за многочисленных взысканий. Поводом для них становилось, в частности, то, что он не всегда вовремя засыпал или просыпался и оставлял на столе в камере крошки.
Олег Навальный много рисует — в инстаграме есть аккаунт с его работами, а по его эскизам можно сделать себе татуировку. Он разработал и проиллюстрировал для «Медузы» игру «Пережить тюрьму малой кровью».

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