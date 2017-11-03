Пережить тюрьму малой кровью Игра Олега Навального. С иллюстрациями автора!

Олег Навальный находится в заключении уже почти три года, и за это время он досконально узнал правила жизни в колониях — как официальные, так и нет. По просьбе «Медузы» Олег Навальный сделал игру, в которой вам нужно отвечать на вопросы и постараться пережить заключение малой кровью. Не расстраивайтесь, если у вас не получится с первого раза — это почти никому не удается. Надеемся, полученные знания вам никогда не пригодятся.