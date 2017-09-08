Олег Навальный запустил проект «Татуировки из российской тюрьмы». Он рисует эскизы и предлагает найти мастера

Олег Навальный, осужденный по делу «Ив Роше», запустил проект Tattoos from Russian Prison (TRAP).

На сайте TRAP, сообщается в фейсбуке Навального, размещены сделанные им эскизы татуировок, которыми может воспользоваться любой желающий. Кроме того, предоставляется возможность заказать у Олега Навального индивидуальный эскиз, заполнив соответствующую форму на сайте.

TRAP также предоставляет возможность выбрать мастера, который сделает татуировку. В настоящий момент в базе на сайте размещены анкеты около 100 татуировщиков, как в России, так и в других странах. Присоединиться к проекту может любой татуировщик, заполнив анкету с данными о себе.

Фотографии татуировок, сделанных по эскизам Олега Навального, предлагается публиковать в соцсетях тэгом #got_чиф.

«#got_чиф нужен как минимум потому, что не использовать значок решетки в проекте с зеком было бы странно. Плюс он поможет объединить всех хороших людей, которые бьют татухи, угорают отлично и которым не чужды те идеи, что мы закладываем в проект (конечно, это свобода, гуманизм и прогресс, а вы думали какие)», — написал Олег Навальный.

«Все для того, чтобы не забывать одну простую вещь. Прогресс человечества — это не только искусственный интеллект и полеты на Марс. Это еще и когда здесь, на Земле людей не гноят в застенках, лишая их человеческого облика — просто потому что людская солидарность не дает этому аду случиться», — пишет Олег Навальный в разделе о проекте на сайте TRAP.