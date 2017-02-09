Знаете ли вы правила колоний? Тест Олега Навального о том, как выжить в заключении

Олег Навальный, брат политика Алексея Навального, сидит в колонии уже больше двух лет — его осудили по делу «Ив Роше» в декабре 2014 года. За это время он успел написать несколько рассказов, проанализировать скорость прохождения писем с воли, написать инструкцию по самосовершенствованию в тюрьме, нарисовать набор стикеров для телеграма и сделать еще много полезного. Теперь Олег Навальный по просьбе «Медузы» составил тест о жизни в колонии. Пройти его помогут знание законодательства и интуиция.