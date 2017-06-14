Суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному

Урицкий районный суд Орловской области отказался заменить Олегу Навальному оставшийся срок лишения свободы на штраф или обязательные работы.

Против смягчения наказания Навальному, сообщил корреспондент Орловских новостей из зала суда, выступил представитель колонии и прокурор. Они заявили, что Олег Навальный является злостным нарушителем режима.

Адвокат Навального Николай Полозов, в свою очередь, заявил, что нарушения, которые вменяют его подзащитному, не нарушают правил человеческого общежития, а требования, предъявляемые колонией, в обществе вообще недопустимы.

«Если человек с высшим образованием неправильно моет пол — он нарушитель? Прошу суд отступить от логики колонии, в нормальной жизни эти требования не действуют», — цитирует «Открытая Россия» заявление Полозова в суде.