Суд повторно отказался освободить Олега Навального по УДО

Судья: если заключённый не спит, а лежать ему запрещено, в каком положении он должен находиться? Колония: заключённый обеспечен табуретом.

Суд поддержал позицию представителей ФСИН, которые рассказали о взысканиях Навального, полученных в исправительной колонии. Так, Олег Навальный не всегда вовремя засыпал или просыпался, делал доклад не по установленной форме, а один раз оставил на столе в камере хлебные крошки.

Урицкий районный суд Орловской области отказал в условно-досрочном освобождении Олегу Навальному, осужденному вместе с братом Алексеем по делу «Ив Роше».

Олег Навальный уже второй раз просит об условно-досрочном освобождении. Первый раз суд отказал ему в июне 2016 года. В исправительной колонии Навальный находится уже два года и два месяца.

В 2014 году Алексея и Олега Навальных признали виновными в мошенничестве при заключении контрактов на перевозку с компанией «Ив Роше». Олега Навального приговорили к 3,5 года колонии, Алексея — к такому же условному сроку.