Олег Навальный завел инстаграм с тюремными рисунками. Краски в хату!

Брат оппозиционного политика Алексея Навального Олег, отбывающий срок в колонии по «делу „Ив Роше“», завел инстаграм. В нем публикуются рисунки Олега.

A post shared by Олег Навальный (@navalny_inmate) on Jul 5, 2017 at 7:48am PDT

В профиле автора написано: «Политзаключенный. Порядочный автор. Краски в хату». В аккаунте уже несколько десятков рисунков.

A post shared by Олег Навальный (@navalny_inmate) on Jun 30, 2017 at 8:44am PDT

«По правилам ИК рисовать можно только карандашами, ручками или углем. Только серый и черный цвет! Цветные разрешили только спустя 2 года», — рассказывает Навальный под рисунком кота Матроскина.

A post shared by Олег Навальный (@navalny_inmate) on Jul 5, 2017 at 7:46am PDT

A post shared by Олег Навальный (@navalny_inmate) on Jun 30, 2017 at 10:03am PDT

A post shared by Олег Навальный (@navalny_inmate) on Jul 29, 2017 at 11:56pm PDT

A post shared by Олег Навальный (@navalny_inmate) on Nov 12, 2017 at 7:04am PST

У Олега Навального есть отдельная серия рисунков для календаря. Ниже — август, сентябрь, октябрь и ноябрь.

A post shared by Олег Навальный (@navalny_inmate) on Jul 31, 2017 at 10:38pm PDT

A post shared by Олег Навальный (@navalny_inmate) on Sep 1, 2017 at 10:19am PDT

A post shared by Олег Навальный (@navalny_inmate) on Oct 1, 2017 at 12:36am PDT