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Олег Навальный завел инстаграм с тюремными рисунками. Краски в хату!
Брат оппозиционного политика Алексея Навального Олег, отбывающий срок в колонии по «делу „Ив Роше“», завел инстаграм. В нем публикуются рисунки Олега.
В профиле автора написано: «Политзаключенный. Порядочный автор. Краски в хату». В аккаунте уже несколько десятков рисунков.
«По правилам ИК рисовать можно только карандашами, ручками или углем. Только серый и черный цвет! Цветные разрешили только спустя 2 года», — рассказывает Навальный под рисунком кота Матроскина.
У Олега Навального есть отдельная серия рисунков для календаря. Ниже — август, сентябрь, октябрь и ноябрь.