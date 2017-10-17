ЕСПЧ: Алексея и Олега Навальных несправедливо осудили по делу «Ив Роше»

Европейский суд по правам человека
08:11, 17 октября 2017
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Европейский суд по правам человека постановил, что дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных по жалобе компании «Ив Роше» было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд.

По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить братьям Навальным 76 тысяч евро. ЕСПЧ отказался считать дело «Ив Роше» политическим.

При этом трое судей ЕСПЧ — Дмитрий Дедов, Хэлен Келлер и Георгиос Сергидес — выразили мнение, что необходимо было рассмотреть возможную политическую подоплеку дела.

Минюст России заявил, что не согласен с позицией ЕСПЧ, но заметил, что суд уменьшил затребованные компенсации и не признал дело политическим. Россия намерена дождаться вступления решения в силу и затем решить вопрос о возможном обжаловании.

Приговор по делу «Ив Роше» был вынесен Замоскворецким районным судом Москвы. Олега Навального приговорили к 3,5 года колонии, его брат Алексей получил такой же условный срок. Оба они отказались признать вину в мошенничестве.
Российский суд установил, что братья Навальные вынудили «Ив Роше» и «Многопрофильную процессинговую компанию» заключить с ними заведомо невыгодные контракты на грузоперевозки.
В 2016 году ЕСПЧ уже признал несправедливым решение российского суда по другому делу против Алексея Навального — о хищении имущества «Кировлеса». Тогда европейский суд постановил, что Навального и второго фигуранта Петра Офицерова осудили за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса. На повторном рассмотрении российский суд снова осудил Навального и Офицерова, приговорив их к условным срокам.

Дело «Ив Роше»

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