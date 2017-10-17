ЕСПЧ: Алексея и Олега Навальных несправедливо осудили по делу «Ив Роше»

Европейский суд по правам человека постановил, что дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных по жалобе компании «Ив Роше» было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд.

По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить братьям Навальным 76 тысяч евро. ЕСПЧ отказался считать дело «Ив Роше» политическим.

При этом трое судей ЕСПЧ — Дмитрий Дедов, Хэлен Келлер и Георгиос Сергидес — выразили мнение, что необходимо было рассмотреть возможную политическую подоплеку дела.

Минюст России заявил, что не согласен с позицией ЕСПЧ, но заметил, что суд уменьшил затребованные компенсации и не признал дело политическим. Россия намерена дождаться вступления решения в силу и затем решить вопрос о возможном обжаловании.