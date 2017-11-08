Верховный суд оставил без изменений приговор бывшему сотруднику «ЮКОСа» Алексею Пичугину

Жалоба адвокатов Пичугина, которые добивались отмены приговора и пересмотра дела, оставлена без удовлетворения.

Верховный суд России оставил без изменений приговор Мосгорсуда по делу об убийстве против бывшего сотрудника службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина.

Защита Пичугина обратилась в Верховный суд после того, как Европейский суд по правам человека признал, что в деле об убийстве имели место нарушения. Пичугин получил компенсацию 15 тысяч евро.

В 2007 году Пичугина приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Приговор был ужесточен Мосгорсудом (сначала Пичугину дали 24 года колонии строгого режима) после того, как дело вернул на рассмотрение Верховный суд.