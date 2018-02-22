Фигуранта «дела 26 марта» Дмитрия Борисова приговорили к одному году колонии

Тверской суд Москвы приговорил Дмитрия Борисова к одному году колонии общего режима, признав его виновным в нападении на полицейского на оппозиционной акции 26 марта 2017 года в Москве.

По версии следствия, в ходе акции подсудимый нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. На судебных слушаниях прокуратура требовала приговорить Борисова к трем годам тюрьмы.

Сам Дмитрий Борисов свою вину не признает. Защита осужденного пообещала обжаловать приговор в Мосгорсуде.