Фигуранта «дела 26 марта» Дмитрия Борисова приговорили к одному году колонии
Тверской суд Москвы приговорил Дмитрия Борисова к одному году колонии общего режима, признав его виновным в нападении на полицейского на оппозиционной акции 26 марта 2017 года в Москве.
По версии следствия, в ходе акции подсудимый нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. На судебных слушаниях прокуратура требовала приговорить Борисова к трем годам тюрьмы.
Сам Дмитрий Борисов свою вину не признает. Защита осужденного пообещала обжаловать приговор в Мосгорсуде.
Так называемое «дело 26 марта» было возбуждено по статье 318 УК РФ о нападении на представителей власти после несанкционированной антикоррупционной акции в центре Москвы. Ее участники требовали расследовать факты из фильма «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
За участие в акции 26 марта 2017 года на реальные сроки осуждены семь человек — помимо Дмитрия Борисова, это Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Андрей Косых, Алексей Политиков и Дмитрий Крепкин. Юрий Кулий, получивший самый маленький срок, уже вышел на свободу.