Не мог пойти против правящей партии Фигурант «дела 26 марта» Андрей Косых получил четыре года колонии. Он оказался активистом «Единой России»

9 августа судья Тверского районного суда Москвы Екатерина Коротова вынесла приговор четвертому фигуранту «дела 26 марта», в рамках которого судят участников акций протеста против коррупции, прошедших в этот день по всей России. 31-летний грузчик из Тамбовской области Андрей Косых получил четыре года колонии общего режима. Косых, который оказался активистом «Единой России», признали виновным в том, что он применил насилие в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ); сам подсудимый признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей. «Медуза» рассказывает, что сегодня происходило в суде — и что удалось узнать о Косых.

Косых — единственный участник антикоррупционных акций, которого осудили сразу по двум частям 318-й статьи. Высшая мера наказания здесь — лишение свободы на срок до десяти лет, но в случае, когда дело рассматривается в особом порядке, размер наказания не может превышать двух третей от максимального предусмотренного статьей. Других фигурантов «дела 26 марта», о задержании которых также стало известно 13 апреля, судили только по первой части — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Все они — Юрий Кулий, Александр Шпаков и Станислав Зимовец — получили от восьми месяцев до двух с половиной лет лишения свободы.

Один из потерпевших в деле Косых уже проходил в том же статусе по «Болотному делу» в 2015 году. Тогда из-за показаний Евгения Гаврилова Замоскворецкий суд Москвы приговорил инженера Ивана Непомнящих к двум с половиной годам колонии за то, что он «применил силу» к сотрудникам правоохранительных органов во время протестной акции, состоявшейся 6 мая 2012 года.

Тому же Гаврилову, сотруднику 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве, Косых, согласно выводам следствия, «нанес удар ногой в голову, от которого потерпевший упал и потерял сознание». По словам прокурора, у Гаврилова была закрытая черепно-мозговая травма, две ссадины и сотрясение головного мозга. В больнице Гаврилова навещали члены Совета по правам человека Михаил Федотов и Кирилл Кабанов и пообещали помочь ему с решением жилищного вопроса.

Второй полицейский — прапорщик Синегубов (он также фигурировал в «Болотном деле» — проходил свидетелем) — получил от Косых удар в голову у входа в метро «Тверская». Потерпевшие на судебное заседание не пришли: Гаврилов был в отпуске, Синегубов — на службе; против рассмотрения дела в особом порядке они не возражали.

В своем последнем слове Косых еще раз признал вину, раскаялся и попросил прощения. Он сказал, что «был не в себе», когда увидел жесткие задержания, и не мог предположить, что ногой или рукой можно нанести какой-то вред здоровью сотрудникам ОМОНа в полном обмундировании.

До 9 августа защитник Косых и его родственники не общались с прессой, поэтому о подсудимом было практически ничего не известно. Во время заседания адвокат попросил журналистов не снимать его подзащитного. По информации «Медиазоны», адвокат по назначению Евгений Велижанин порекомендовал матери и брату Косых не отвечать на звонки журналистов и не приходить на заседания по продлению меры пресечения.

Косых участвовал в мероприятиях «Единой России». Как сообщает «Медиазона», об этом стало известно во время заседания. Адвокат Велижанин предоставил суду справку из районного совета депутатов Тамбовской области о том, что в 2012–2013 годах, работая в детской школе искусств, Косых участвовал в массовых мероприятиях, проводимых партией, ее предвыборных кампаниях, а также подборе кандидатур от «Единой России» в органы местного самоуправления. Участие Косых в мероприятиях «Молодой гвардии „Единой России“» и праймериз партии подтвердила мать подсудимого, которая заявила, что сама является депутатом райсовета от «Единой России» — и что ее сын «не мог пойти против правящей партии».

Будет ли приговор обжалован — неизвестно. Адвокат Косых Евгений Велижанин сказал «Медузе», что поедет в СИЗО к своему подзащитному, чтобы обсудить необходимость обжалования. Велижанин также заявил, что надеялся, что Косых не отправят в тюрьму так надолго, и подчеркнул, что если бы дело рассматривалось в обычном порядке, то его подзащитный вряд ли получил бы больший тюремный срок.